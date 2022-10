Lightning officieel ten einde: deze Apple-producten moeten overstappen

Ja hoor, het is zover! Apple kan er niet langer omheen draaien, maar moet toch echt afscheid nemen van zijn Lightning-aansluitingen. Het bedrijf uit Cupertino wordt verplicht om over te stappen op USB-C in Europa.

Het Europees Parlement wil namelijk dat alle fabrikanten van smartphones en enkele andere elektronicaproducten dezelfde oplaadpoort gaan gebruiken in hun producten. Dat betekent voor Apple het einde van Lightning. Andere smartphonefabrikanten maakten eerder al de overstap.

Apple moet afscheid nemen van Lightning

Niet alle producten van Apple maken momenteel gebruik van Lightning, maar bij alle producten waarbij dat nog wel het geval is moet Apple de nodige wijzigingen doorvoeren aan de oplaadpoort. Hieronder vind je de Apple-apparaten die over moeten stappen naar USB-C.

In 2012 werd Lightning door Apple geïntroduceerd. Dat was in tijden van de iPhone 5, toen de Lightning-poort door het bedrijf nog een ‘moderne connector voor het komende decennium’ werd genoemd. De afgelopen tijd heeft Apple er al voor gekozen om USB-C naar de meeste iPad-modellen te brengen, maar veel producten werken nog altijd met Lightning.

Deze producten krijgen USB-C

Uiteraard moeten alle nieuwe iPhones voor de Europese markt vanaf 2025 voorzien worden van een USB-C-poort. Er gaan echter geruchten rond dat de iPhone 15, die volgend jaar verwacht wordt, al de eerste iPhone met een USB-C-poort zal zijn. Al is dat natuurlijk nog speculeren, we zien het pas echt in het najaar van 2023.

De standaard iPad is de enige tablet van Apple die momenteel nog gebruikmaakt van een Lightning-aansluiting. De andere iPads hebben al wel een USB-C-poort, zoals bijvoorbeeld de iPad Air.

Daarnaast hebben alle oplaadcases voor AirPods momenteel een Lightning-poort. Ook accessoires moeten het ontgelden. MagSafe Battery Pack, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse, EarPods en producten van Beats moeten over op USB-C. Apple heeft dus nog wel wat werk te verzetten.