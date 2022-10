Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het Korreltje Zout: iPhone SE in nieuw jasje en iPadOS 16 komt eraan!

Als er wekelijks over één bedrijf veel geruchten te vinden is, dan is het Apple wel. Of het nu gaat over een AR/VR-headset, iPadOS 16 of de iPhone SE: ze komen dagelijks voorbij.

Precies om die reden hebben we bij One More Thing Het Korreltje Zout in het leven geroepen. De grootste geruchten van de week overzichtelijk op een rij gezet door onze redactie.

iPhone SE krijgt compleet ander uiterlijk

Dat de iPhone SE een ander uiterlijk krijgt horen we eigenlijk al jaren. Toch lijkt het in 2023 toch echt te gebeuren. Waar het toestel doorgaans gebaseerd is op de iPhone 8, zal nu de iPhone XR als leidraad genomen worden.

Wanneer verschijnt iPadOS 16?

We kunnen inmiddels al even gebruikmaken van iOS 16, maar iPadOS 16 laat nog even op zich wachten. Hoewel we wisten dat het systeem pas in oktober zou komen, hebben we op de helft van de maand nog geen woord gehoord. Gelukkig lijkt er in de wandelgangen nu duidelijkheid te zijn.

Mark Gurman, de bekende technologie-journalist van Bloomberg, denkt dat het systeem op 24 oktober het daglicht ziet. Is dat de datum waarop we ook gloednieuwe iPad-modellen te zien krijgen?

iPhone SE doet het beter dan iPhone 14 Plus

Sinds vorige week vrijdag is de iPhone 14 Plus beschikbaar, maar heel veel succes boekt het toestel nog niet. Zo doet het toestel het, samen met zijn kleinere broertje, slechter dan de iPhone 13 en iPhone SE.

Nieuwe Apple TV ziet binnenkort het daglicht

Wist je dat er in 2022 nog een nieuwe Apple TV op de markt verschijnt? Wij eerlijk gezegd ook niet, maar Ming-Chi Kuo denkt het zeker te weten.

AirPods en Mac-accessoires maken overstap USB-C

Vorige week werd duidelijk dat Apple toch over moet stappen op USB-C. Althans, dat is de wil van de Europese Commissie.

Waarom Apple voor de iPhone 15 en 16 toch Qualcomm nodig heeft

Apple wil dolgraag een eigen 5G-modem bouwen voor de iPhone, maar vlot verloopt het proces nog niet. Volgens MacRumors is het Amerikaanse bedrijf de komende twee jaar nog afhankelijk van Qualcomm.

