Jony Ive slaat handen ineen met Apple TV+ voor deze korte animatiefilm

Binnenkort kun je een nieuwe animatiefilm bekijken op Apple TV+, die onder meer gemaakt is door ex-Apple-ontwerper Jony Ive. De film in kwestie is gebaseerd op het boek De jongen, de mol, de vos en het paard dat geschreven werd door Charlie Mackesy en uitkwam in september 2019. Het betreft dus een redelijk recente uitgave.

Hoewel het boek nog redelijk jong is, wordt het wel beschouwd als een internationale bestseller. Reden genoeg om hem te verfilmen, moet Apple gedacht hebben. Het verhaal draait om de drie dierenvrienden, die samen met de jongen op pad gaan. Ze zoeken alle vier naar een onderkomen voor het kleine mannetje.

Jony Ive werkt weer samen met Apple

De filmmakers, waaronder dus Jony Ive, nemen Mackesy’s illustraties in acht voor de animatiefilm. Ook is al bekend welke acteurs hun stemmen verlenen aan de film. Zo heb je BAFTA-winnaar Tom Hollander als de mol en SAG-winnaar Idris Elba als de vos. Golden Globe Award-winnaar Gabriel Byrne speelt het paard.

En wie neemt dan de rol van de jongen op zijn rekening? Dat is nieuwkomer Jude Coward Nicoll. Apple produceert de short film in samenwerking met de BBC. De Britse omroep zendt de film uit tijdens de aankomende feestdagen in december in Groot-Brittannië. De rest van de wereld kan op Apple TV+ meekijken.

Wie werkt hier nog meer aan mee?

Verder werken Matthew Freud en Cara Speller aan de film. Speller werkte eerder al aan de Netflix-serie Love, Death & Robots en heeft dus de nodige ervaring met animatiefilms. J.J. Abrams en Hannah Minghella hebben zich ook gemeld als producenten, terwijl Peter Baynton en Charlie Mackesy fungeren als regisseurs.

De originele soundtrack voor de film wordt verzorgd door Isobel Waller-Bridge, die daarin bijgestaan wordt door het BBC Concert Orchestra onder leiding van Geoff Alexander. Naast Jony Ive staat ook acteur en producent Woody Harrelson op de lijst vermeld als uitvoerend producent.

Apple