Zo gaat Apple het vanaf 2024 anders aanpakken met de iPhone SE

Nu de iPhone 14 uit is, gaat alle aandacht langzaam maar zeker richting de nieuwe iPhone SE. Met de budget-smartphone gaat Apple het anders aanpakken dan dat je gewend bent van vorige versies.

De iPhone SE-lijn is een groot succes voor Apple. Telkens vliegen de modellen als warme broodjes over de toonbank. Apple knoeit dan ook niet met het beproefde concept. Het gooit wat nieuwe hardware in een ouder model en brengt deze als goedkopere optie onder de reguliere iPhones.

Een nieuwe iPhone SE, maar dan anders

In 2024 komt er weer een nieuw model. Toch is deze iets anders dan de voorgangers. Net zoals bij de gewone iPhone, lijkt bij deze SE de thuisknop te verdwijnen. Apple kiest namelijk voor een ander ontwerp.

Volgens analist Ross Young gaat de iPhone SE namelijk verdomd veel lijken op een iPhone XR, vertelt hij aan MacRumours. Het toestel krijgt een tussen de 5.7 en 6.1-inch scherm met een notch.

🧐 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Face ID of Touch ID?

Aan de bovenkant zit dus een notch. De grote vraag is dan ook of Apple voor de iPhone SE ervoor kiest om Face ID toe te passen. Daarvoor moet er natuurlijk wel een TrueDepth-camera worden toegevoegd. Andere geruchten gaan gewoon van Touch ID uit. Deze moet op een knop aan de zijkant komen, wat je wellicht kent van de iPad Air.

Toch lijken er wel verschillen tussen het XR model te zijn en de vierde generatie iPhone SE als er gekozen wordt voor Touch ID. De inkeping aan de bovenkant hoeft dat niet zo breed te zijn.

Geruchten gaan zelfs dat Apple in 2024 een Dynamic Island op de iPhone SE wil hebben. Het betekent mogelijk wel dat we in 2024 het Dynamic Island niet alleen meer op de Pro zien, maar ook op de reguliere modellen. Er gaan zelfs geruchten dat het eerder gebeurt. Of dat echt de waarheid wordt, is afwachten.