Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple geeft je iPhone een nieuwe manier van opladen, maar wat is het?

Je smartphone opladen aan het einde van de dag – of soms midden op de dag – is een gewoonte waar ook iPhone-eigenaars niet onderuit komen. Hoewel het relatief weinig kost om het apparaat van energie te voorzien, heeft het wel impact op het milieu. Maar met iOS 16.1 aan boord, kun je die impact mogelijk beperken.

Wanneer we in onze maatschappij producten gebruiken, dan heeft dat op wat voor manier dan ook impact op het milieu. We kunnen op allerlei manieren die impact verkleinen, maar ons er helemaal van ontdaan lukt niet. Met een nieuwe optie binnen iOS 16.1 kun je in elk geval je koolstofvoetafdruk enigszins verkleinen.

Je iPhone net even anders opladen

Dat kun je doen door je iPhone net even anders op te laden, middels Clean Energy Charging. Deze functie werd eerder al gepresenteerd, maar nu heeft Apple een ondersteuningsdocument gepubliceerd waarin de optie verder belicht wordt.

Wat kun je precies met deze manier van opladen en hoe werkt het?

Wanneer je de functie activeert, dan checkt je iPhone of er elektriciteit beschikbaar is die weinig koolstof uitstoot. Is dat het geval, dan wordt je telefoon daar mee opgeladen.

Helaas is het zo dat deze functionaliteit vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is; onduidelijk is wanneer dit naar Nederland komt.

Wat heb je hiervoor nodig?

Om de functie werkende te krijgen, dien je allerlei opties aan te zetten op je iPhone, waaronder de locatiediensten. De optie staat overigens standaard aan. Vind je dat maar niets, dan moet je hem handmatig uitschakelen binnen de batterij-instellingen. Maar goed, hier in Nederland hebben we er nu nog niet mee te maken, dus.

Goed om alvast te weten: deze functionaliteit werkt samen met de optimale manier van opladen. Je iPhone kan met deze functie actief dus nog steeds rekening houden met je gewoonten. Ben je op een andere plek of laad je op een ongebruikelijk tijdstip op, dan laadt de telefoon zichzelf gewoon op indien nodig.

Apple