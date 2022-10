Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.1 brengt Live Activiteiten naar iPhone (en deze apps gebruiken ze)

Het is zover: iOS 16.1 is beschikbaar voor je iPhone. Sinds gisteravond is het mogelijk om het nieuwe besturingssysteem te installeren. Een aanrader, want verschillende functionaliteiten zoals Live Activiteiten vinden eindelijk hun bestemming.

Live Activiteiten is een van de vele voorbeelden van functionaliteiten die Apple al in juni aankondigde. Tijdens de uitrol van iOS 16 verschenen ze nog niet, maar met iOS 16.1 krijg je wel toegang. Feest!

Live Activiteiten naar de iPhone met iOS 16.1

Sinds iOS 16.1 is het mogelijk om Live Activiteiten te gebruiken. Het is een functionaliteit die het toegangsscherm, die begin september al de nodige upgrades kreeg, voorziet van extra informatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als de status van je bestelling of Uber-rit. Daarnaast is het op het scherm van je iPhone ook mogelijk om scores van sportwedstrijden in realtime te bekijken.

Al is dat niet het enige. Er zijn namelijk ook bepaalde applicaties, bijvoorbeeld die van Apple zelf, die de Live Activiteiten ook op het Dynamic Island laten zien.

Lang verhaal kort: iOS 16.1 verrijkt je iPhone weer met de nodige aanpassingen.

Welke apps maken er gebruik van?

Logischerwijs waren het eerst de applicaties van Apple zelf die gebruik konden maken van de functie. Inmiddels, dankzij de komst van iOS 16.1, kunnen ook ontwikkelaars van derde partijen los. Een kleine greep uit de apps die de nieuwe functionaliteit vanaf nu ondersteunen:

Flighty

Carrot Weather

SmartGym

Aviary

Soor

TV Remote

Pestle

Wrap Up

Het is een kleine greep uit de applicaties die Live Activiteiten ondersteunen. Al is de lijst op dit moment nog niet heel erg lang, de komst van iOS 16.1 brengt daar wel verandering in.

🧐 Hoe installeer ik iOS 16.1? Om iOS 16.1 te installeren ga je op je iPhone naar ‘Instellingen’, selecteer je ‘Algemeen’ en ga je naar ‘Software-Update’.

Het wachten is bijvoorbeeld op applicaties als Fotmob (voetbalscores) en Thuisbezorgd. Live Activiteiten heeft de potentie om iets groots te worden, al is het wel afhankelijk van hoe ontwikkelaars (en Apple) er precies mee omgaan.

De tijd zal het leren, maar de eerste indruk is in ieder geval al goed.