iPhone-code vergeten? 5 manieren om je telefoon toch te openen

Niet is vervelender dan een wachtwoord te vergeten, maar al helemaal als deze van je iPhone is. Toch hoef je niet bang te zijn dat je jouw telefoon nooit meer kan openen. Er zit echter wel een nadeel aan.

De kans dat je jouw iPhone-code vergeet is natuurlijk erg klein. Toch is het mogelijk, en dan natuurlijk vooral in het begin. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je een tweedehands telefoon gekocht hebt, waar nog een wachtwoord opstaat. Je hoeft dan niet de oud-eigenaar te bellen, want er zijn manieren om dit op te lossen.

Het openen van een iPhone

Als er iets goed beschermd is, dan is het wel een iPhone. Zelfs opsporingsdiensten hebben soms enorme moeite om de telefoon van een crimineel te kraken. Een iPhone openen lukt dus niet zomaar. Toch zijn er manieren waarop het wel kan. Handig als je jouw wachtwoord vergeten bent, maar het heeft wel gevolgen.

Laten we onze tips vooral beginnen met wat je echt niet moet doen. Dat is namelijk het willekeurig invoeren van codes. Des te meer verkeerde wachtwoorden, des te langer Apple de telefoon blokkeert.

Wel is het goed om vooraf te melden dat bij het opnieuw instellen van de iPhone op deze manieren, al je bestanden erop verwijderd worden. Het is dus aan te raden om regelmatig een back up te maken via bijvoorbeeld iCloud.

#1 De iPhone verwijderen via een verkeerde code

Het is natuurlijk vrij rigoureus om je iPhone-informatie te verwijderen. Alle bestanden worden verwijderd, maar daarna kun je de telefoon wel weer gebruiken. Je kunt er na het openen natuurlijk voor kiezen om de backup, zoals hierboven beschreven, weer terug te zetten.

Het verwijderen van een iPhone werkt alleen op toestellen die op iOS 15.2 en hoger draaien. Om dit proces te starten moet je zeven keer een verkeerde code intoetsen. Dan kom je terecht op een scherm waarop staat dat de iPhone voor 15 minuten is geblokkeerd.

Onder aan het scherm zie je dan verwijder iPhone staan. Klik daarop en er wordt je gevraagd je Apple ID in te toetsen. Daarna wordt alle info op het toestel verwijderd en je kunt opnieuw aan de slag.

#2 Verwijderen via Zoek mijn-app

Net zoals de bovenstaande methode wordt alle informatie op de telefoon verwijderd, alleen doe je dit met Zoek mijn-app, in plaats van op de telefoon zelf.

Om dit te gebruiken moet je eerst inloggen op je iCloud-account. In het menu kies je voor Zoek mijn iPhone, waarna je vervolgens weer je Apple-account moet invoegen. Hierna klik je op alle apparaten en zoek je jouw iPhone op. Via dat menu kun je ‘m dan verwijderen. Je krijgt namelijk een verificatiecode gestuurd naar een vertrouwd apparaat, die je vervolgens in het menu invult.

#3 Resetten via iTunes Backup

Je kunt natuurlijk ook de telefoon herstellen met een backup die je hebt gemaakt via iTunes. Hiervoor moet iTunes natuurlijk wel op je Mac of PC zijn geïnstalleerd. Het voordeel hierbij is dat niet alle informatie wordt verwijderd, maar alleen die sinds de laatste backup is toegevoegd.

Sluit je iPhone aan op je PC of Mac via een kabel en open iTunes. Selecteer in het menu Herstel Backup. Je krijgt dan al jouw Backups te zien. Op je Mac moet je vervolgens het wachtwoord van je computer invoeren.

Als je dat gedaan hebt wordt je code verwijderd en kun je zelf weer een nieuwe invoeren. Het kan zijn dat je een waarschuwing krijgt dat je iPhone beschermt is met een code.

#4 Herstellen via iTunes Recovery Mode

Krijg je bovenstaande melding te zien. Dan is er nog een andere optie via iTunes. Dat is de zogenaamde Recovery Mode. Ook hierbij verbind je jouw toestel door middel van een USB-kabel met een PC of Mac. Wel moet je jouw iPhone eerst uitzetten.

Hierna zet je jouw telefoon in de herstelmodus. Bij de iPhone 8 en latere modellen is het de knop aan de rechter kant, bij de 7 is het de lagere volumeknop en bij de SE (eerste generatie) en de 6S en lager de Thuis-knop.

Houd die knop ingedrukt terwijl je de iPhone op de computer aansluit. Laat deze pas los als je het herstelscherm op je iPhone ziet. Vervolgens open je iTunes en klik je op Restore. In de pop-up die volgt kun je jouw keuze bevestigen. Na deze installatie-periode herstart je telefoon en kun je jouw iPhone opnieuw instellen.

#5 Download een extern programma om je iPhone te verwijderen

De bovenstaande opties zijn allemaal methodes van Apple zelf om een geblokkeerde iPhone weer toegankelijk te maken. Je kunt er echter ook voor kiezen om je iPhone te verwijderen door een extern programma als je het allemaal te lastig vindt.

Je kunt een programma als Mobitrix downloaden op je computer en vervolgens je iPhone verbinden. Daarin selecteer je Unlock Screen Passcode. Ook daarmee wordt alle informatie op je iPhone verwijderd.