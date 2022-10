De Berichten-app is al jarenlang hetzelfde op de iPhone en iPad. Logisch ook, want het werkt natuurlijk vrij goed. Toch lijkt er een flinke verandering te komen aan het uiterlijk. Eentje die je waarschijnlijk wel verrast.

Berichten heeft al heel lang hetzelfde uiterlijk. Sinds iOS 7 is dat niet meer aangepakt. Voor iOS 7 moeten we heel lang terug, het besturingssysteem dateert alweer van september 2013. Dat is dus negen jaar geleden.

Met de iOS 17-update wordt alles anders, tenminste volgens Twitteraar Majkin Bu. Hij lekte eerder al iPhone en iPad mini-hoesjes voorafgaand aan de lancering. Volgens hem gaat het uiterlijk van Berichten flink op de schop. De berichtendienst krijgt dus een heel andere uitstraling op je iPhone.

Volgens Bu heeft het nieuwe uiterlijk van Berichten te maken met de lancering van de langverwachte release van de Apple AR/VR-headset. Bij de gadget is de communicatie een belangrijk onderdeel. Dat zou voor Apple de reden zijn om de app onder handen te nemen. iPhone-gebruikers gaan daarvan ook profiteren.

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX

