Geen MagSafe en niet poort-loos: iPhone stapt officieel over op USB-C

Tijdens een evenement van The Wall Street Journal heeft Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing, Greg Joswiak, de komst van de iPhone met USB-C-aansluiting bevestigt. Hoewel dit het eerste woord vanuit Apple is zal de aankondiging voor weinig mensen een verrassing zijn.

Apple voert de wijziging door op basis van een nieuwe wetgeving van de Europese Unie. De wet, die van USB-C een verplichte standaard maakt, werd deze week volledig officieel.

De bevestiging: iPhone stapt over op USB-C

Apple en Europese wetgevers hadden te maken “met dit kleine meningsverschil”, zo liet Joswiak tegenover Joanne Stern weten. Het interview met de Senior Vice President of Worldwide Marketing en Greg Federighi ging vrijwel direct van start met het onderwerp.

Volgens Joswiak zijn USB-C en Lightning de twee populairste aansluitingen ter wereld. Er zijn volgens de Senior Vice President ruim een miljard mensen die van die laatste gebruikmaken. Volgens Apple zorgt dit voor balans, volgens de Europese Unie voor problemen. Daarom verplicht het Apple om voor 2025 de overstap naar USB-C te maken.

Greg Joswiak snapt de goede bedoelingen van de Unie, maar ziet wel problemen in de verordening. Hij verwijst in het gesprek ook naar de wens om van de micro-USB een standaard te maken, wat de Unie uiteindelijk niet gelukt is.

Maar Apple heeft geen keuze meer en zal moeten doen wat de EU het bedrijf opdraagt. De iPhone stapt dus officieel over op USB-C. Wanneer? Dat zegt Joswiak niet.

“Telefoons saai? Dan heb je het niet over die van ons!”

Het gesprek tussen journalist Joanne Stern, Greg Federighi en Greg Joswiak is overigens een uiterst interessante. Het gaat namelijk niet alleen over de USB-C-aansluiting, maar bijvoorbeeld ook over de toekomst van de smartphone.

Op een bepaald moment geeft Stern zelfs aan dat telefoons anno 2022 een beetje saai zijn geworden. Waarop Greg Joswiak zegt: “Ik denk dat het dan over de telefoons van andere mensen gaat. En ik ben het daar mee eens.”

Het gesprek zit vol humor, de sfeer oogt goed en de antwoorden zijn, zeker voor Apple haar doen, erg open. Voor de liefhebber: het interview is hieronder terug te zien.



