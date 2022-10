Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Zo gebruik je jouw iPhone, Apple Watch en Mac om je gadgets te openen

Zit je altijd te klooien om met je Face ID of code je iPhone te ontgrendelen? Dat kan veel simpeler. Gebruik gewoon je Apple Watch of je MacBook.

Als je eenmaal in het ecosysteem zit van Apple kun je er lastig uit. Niet dat je dat wil, want de producten werken geweldig samen. Er zijn dan ook veel functies die fantastisch op meerdere apparaten werken. Een van de fijnste is om een apparaat te openen met een ander apparaat. Dat scheelt je tijd en het onthouden van een wachtwoord.

iPhone en Apple Watch gebruiken om te openen

Er zijn verschillende mogelijkheden om je ene apparaat met een ander te openen. Zo open je jouw iPhone met een Apple Watch en omgekeerd. Die smartwatch kun je overigens ook weer gebruiken om je Mac te openen. Wij leggen je uit hoe.

Open je iPhone met een Apple Watch

Normaal gesproken werkt Face ID vlekkeloos om je iPhone te ontgrendelen, maar er zijn momenten wanneer het minder is. Denk bijvoorbeeld als het donker is of als je een sjaal draagt. Je kunt je iPhone ook gewoon openen met jouw Apple Watch. Dit is hoe.

Om je iPhone met een Apple Watch te openen heb je minstens iOS 14.5 op je iPhone nodig en watchOS 7.4. Vervolgens ga je naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Daar scroll je naar onder en kun je de optie “Ontgrendel met Apple Watch” aanvinken.

Overigens werkt deze functie alleen wanneer Face ID niet werkt. Als dit lukt voel je jouw Apple Watch trillen.

Ontgrendel je Apple Watch via je iPhone

Het is ook mogelijk om de omgekeerde weg te bewandelen. In de Apple Watch-app ga je naar toegangscode. Daar vink je de optie openen met iPhone aan. Zo hoef je wanneer je de Apple Watch af doet niet elke keer een code in te voeren. Dit gebeurt wanneer je jouw iPhone ontgrendeld.

Open je Mac met je Apple Watch

Wist je dat je met je Apple Watch ook je Mac kan ontgrendelen? Ideaal, omdat je daardoor geen wachtwoord hoeft in te voeren. Dit werkt met alle Macs die uit 2016 komen of nieuwer zijn. Je Apple Watch en Mac moeten wel allebei gekoppeld zijn aan dezelfde Apple ID.

Om dit in te stellen ga je naar Systeemvoorkeuren > Veiligheid en Privacy > Algemeen. Daar vind je de optie “Gebruik je Apple Watch om apps en je Mac te openen”. Om dat toe te staan moet je wel eerst je wachtwoord invoeren.

Dit werkt overigens alleen als je Mac op standby staat. Als je de Mac hebt uitgeschakeld en je schakelt hem daarna weer in, moet je gewoon weer een wachtwoord toevoegen.