BREAKING | Europese iPhones vanaf 2025 officieel zonder Lightning-port

Het zat er al lang en breed aan te komen, maar het Europese Parlement schiet vandaag de kogel door de kerk. Alle iPhone-modellen die Apple vanaf 2025 op de markt brengt moeten voorzien zijn van een USB-C-aansluiting. En daar blijft het niet bij.

Tijdens de stemronde werd duidelijk dat het Europees Parlement alles behalve verdeeld was. Er stemden 603 leden voor de wet en slechts 13 leden tegen de wet.

Apple moet vanaf 2025 zonder Lightning-port

Het Europees Parlement maakt zojuist, door middel van een persbericht, bekend dat USB-C in Europa de standaard wordt. Vanaf het einde van 2024 mogen er geen alternatieven meer op de markt beschikbaar zijn en moeten alle bedrijven de overstap gemaakt hebben.

Je zou er heel veel bedrijven bij kunnen betrekken, maar een ieder weet dat de wet voornamelijk bedoeld is voor Apple. Het Amerikaanse bedrijf hanteert zijn eigen Lighting-port-aansluiting voor de iPhone. Daar moet volgens het Parlement dus voor het einde van 2024 een einde aan komen.

Eerder werd door betrouwbare bronnen al de verwachting uitgesproken dat Apple kijkt naar mogelijkheden om de aansluiting vanaf 2023 te gebruiken op de iPhone.

Niet alleen de iPhone moet veranderen

Apple moet de komende twee jaar niet alleen een oplossing vinden voor de iPhone. Het Amerikaanse bedrijf moet de Lightning-aansluiting op de AirPods ook aanpassen. De nieuwe wet geldt namelijk voor alle elektronische apparaten.

Al zijn er wel wat uitzonderingen te vinden. Apparaten die te klein zijn voor een USB-C-aansluiting, bijvoorbeeld smartwatches en gezondheid-trackers, hoeven niet aan de wet te voldoen.

Stapt Apple met de iPhone over op MagSafe?

De grote vraag is natuurlijk wat het alternatief gaat worden. Gaat Apple overstag en brengt het in 2023 of 2024 een iPhone met USB-C op de markt, of zet het in op MagSafe? Waar die eerste waarschijnlijk het meest voor de hand liggende is, lijkt de kans op het tweede groot te zijn.

Sinds de lancering van MagSafe valt er namelijk weinig voordeel te bespeuren op de oplaadmethode. De iPhone zit nog steeds vast aan een oplader, het laadproces is minder duurzaam en de laadsnelheden liggen lager.

Wat ons betreft is Apple zich al sinds 2020 aan het voorbereiden op een leven zonder Lighting-port en zonder USB-C-aansluiting. Benieuwd wat we daar destijds over zeiden? Je leest het in het onderstaande artikel: