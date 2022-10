Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Las Vegas op je iPhone: Apple App Store opeens vol met gokadvertenties

Sinds deze week toont de App Store op je iPhone meer advertenties. Op twee extra plekken kom je reclame tegen voor allerlei soorten apps en diensten. Hoewel dat in de basis natuurlijk goed kan gaan, is het ook een beetje vragen om problemen. En dat blijkt maar weer uit ervaringen van ontwikkelaars. Viva Las Vegas!

Toegegeven, App Store-ontwikkelaars zijn niet de meest neutrale bronnen in deze kwestie. Hoewel extra advertentieruimte hen kan helpen een groter publiek aan te spreken, kunnen hun concurrenten dat natuurlijk ook. Daardoor voelen ze zich verplicht advertentieruimte in te kopen, op hun eigen app-pagina, bijvoorbeeld. Ze voelen zich eerder benadeeld dan geholpen.

Las Vegas op je iPhone met lading gok-apps

De nieuwe reclame-openingen kunnen vanzelfsprekend voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo laat een ontwikkelaar bijvoorbeeld op Twitter zien dat makers van gok-apps dankbaar van de ruimte gebruikmaken. Die reclame staat dus ook op de app-pagina’s van mensen die daar wellicht niets mee te maken willen hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Just visited my the product page for Runestone, one of my apps, 10 times. 3/10 times the product page showed an ad for online gambling. pic.twitter.com/bNAJsasqwB — Simon B. Støvring (@simonbs) October 25, 2022

Die gok-apps staan daar niet constant, maar wel vaak. De iPhone-ontwikkelaar in kwestie concludeerde dat dergelijke advertenties dertig procent van de keren, wanneer de pagina laadt, in beeld verschijnen. Dit vormt best een probleem, omdat sommige mensen hierdoor wellicht in aanraking kunnen komen met gokken.

Controversiële apps in de App Store

Gok-apps zijn controversieel in de App Store (of welke andere downloadwinkel dan ook). Ze bieden gebruikers de optie aan een digitale munt aan te schaffen, waarmee ze vervolgens, in allerlei spelletjes, deel kunnen nemen aan gok-partijen. Eventuele gewonnen bedragen kun je bijvoorbeeld via PayPal laten uitkeren.

In de Verenigde Staten is dit een groter probleem dan in Europa, aangezien 25 Amerikaanse staten hier strenge wetten voor in het leven geroepen hebben. Die staten willen voorkomen dat mensen meer geld uitgeven dan ze hebben. Het is niet bekend of Apple profiteert van de huidige gang van zaken en of het actie onderneemt.

Twitter