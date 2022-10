Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spionage op je iPhone: meeluisteren met AirPods was tijdelijk een eitje

Wanneer Apple een verse iOS-update uitbrengt voor je iPhone, dan doe je er meestal goed aan zo snel als mogelijk te updaten. Niet alleen vanwege de nieuwe functies die op je wachten, maar ook omdat er vaak beveiligingsupdates doorgevoerd worden. Dit keer pakt Apple een probleem met Siri en je AirPods aan.

Wat bleek: het was voor apps mogelijk je gesprekken met Siri af te luisteren. Dit nieuws is afkomstig van een ontwikkelaar genaamd Rambo, die de AirBuddy-app ontwikkelde. Met die app kun je je AirPods- en andere Bluetooth-apparaten gemakkelijker koppelen aan je Mac. Deze persoon heeft dus verstand van zaken.

iPhone-apps luisteren naar Siri-gesprekken

Uit de bevindingen van Rambo blijkt dat elke app met toegang tot bluetooth je gesprekken met Siri kon opnemen. Datzelfde geldt wanneer je via het toetsenbord gebruikmaakt van de spraak-naar-tekstfunctie en daarvoor Siri op je AirPods of Beats-producten gebruikt. Apps hoefden hiervoor geen microfoontoegang te hebben.

Ook lieten die apps niet zien dat ze via de microfoon iets aan het opnemen waren. Toen Rambo hier achter kwam, maakte hij een speciale app om zijn bevindingen te testen. Daar zette hij een compleet proces voor op, waar je meer over leest op zijn eigen website. Mocht je dit interessant vinden, dan is die post het lezen waard.

De enige voorwaarden

Voordat iPhone-apps zomaar gesprekken met Siri kunnen opnemen, hebben ze wel toegang tot bluetooth nodig, zo blijkt uit deze test. Maar wanneer iemand dat doet, dan gaan ze er logischerwijs niet vanuit dat ze daarmee ook toegang verlenen tot hun gesprekken met Siri. Om over de dicteerfunctie nog maar te zwijgen.

Er is ook goed nieuws. Rambo testte namelijk ook of de iPhone-fout aanwezig was op macOS en dat bleek niet het geval. Vlak na zijn bevinden, bracht de ontwikkelaar Apple op de hoogte van het probleem. En die heeft de fout hersteld met de release van iOS 16.1 — download de update dus zo snel als mogelijk.

