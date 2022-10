iPhone 14: zo maak je verschillende screenshots met je gloednieuwe smartphone

Heb jij je handen weten te leggen op de gloednieuwe iPhone 14 (Pro)? Of houd je het toch bij een iets oudere iPhone die compatibel is met iOS 16? OMT-redacteur Sabine Schults praat je bij over welke opties je hebt om screenshots te maken.

Ook bij de iPhone 14 is het natuurlijk mogelijk om een ‘gewoon’ screenshot te maken zoals je gewend bent. Je kunt ook nog steeds een lang screenshot maken, zoals geïntroduceerd werd in iOS 14. Daarnaast is er met de komst van iOS 16 een nieuwe Kopieer en verwijder-optie toegevoegd.

iPhone 14: screenshots maken

De knoppen van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro zijn niet veranderd ten opzichte van zijn voorgangers. Dat betekent dat het maken van een screenshot hetzelfde blijft zoals je waarschijnlijk al gewend bent. Je kunt een ‘gewoon’ screenshot maken door de bovenste volumeknop tegelijkertijd ingedrukt te houden met de aan/uit-knop.

Een lang screenshot of scrollende screenshot kun je maken door naar Safari te gaan en de url te bezoeken die je wil vastleggen. Maak een screenshot op de ‘gewone’ manier en open vervolgens de kleine weergave ervan. Nu zie je de opties Scherm en Paginavullend in beeld. Kies hier voor Paginavullend. Druk vervolgens op Gereed en daarna voor Bewaar pdf in Bestanden.

Nieuwe kopieer en verwijder-optie

Als je een screenshot hebt gemaakt, krijg je kort een kleine weergave daarvan linksonder in beeld. Als je op die weergave drukt, kun je de afbeelding direct bewerken. Nu is daar ook een handige Kopieer en verwijder-optie aan toegevoegd.

Druk linksboven op Gereed. Nu verschijnt er in het rood de optie Kopieer en verwijder. Je kunt de afbeelding dan bijvoorbeeld plakken in een WhatsApp-gesprek, terwijl de afbeelding niet tot in de eeuwigheid op je iPhone 14 (of andere iPhone met iOS 16) blijft staan.

Ook kun je een shortcut instellen om een screenshot te maken zonder op een enkele knop te hoeven drukken. Ga naar de Instellingen van je iPhone 14 en druk op Toegankelijkheid. Druk vervolgens op Aanraken en scrol naar beneden. Open Tik op achterkant en stel bij Dubbel tikken (of bij Driemaal tikken) de optie Schermafbeelding in. Op het moment dat je nu twee (of drie) keer op de achterkant van je iPhone 14 tikt, wordt er een screenshot gemaakt.