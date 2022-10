Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Populaire accessoire zorgt dankzij iPhone 14 Pro voor ontevreden fans

De iPhone 14 Pro heeft een probleem dat we ook al tegenkwamen bij de iPhone 13 Pro. De MagSafe Duo-oplader werkt namelijk niet goed met beide smartphones, vanwege de grotere cameramodule. Wanneer je je telefoon – terecht – in een hoesje stopt, dan kun je de Duo dus eigenlijk niet meer helemaal goed gebruiken…

Grotere cameramodules betekenen vaak goed nieuws voor gebruikers, aangezien ze daarmee betere foto’s kunnen maken. Maar sinds de iPhone 13 Pro zit daar een donker randje aan, aangezien zowel de 13 Pro als iPhone 14 Pro dus niet perfect compatible zijn met de MagSafe Duo-oplader. En dat levert boze gebruikers op.

iPhone 14 Pro en MagSafe Duo

Je kunt de iPhone 14 Pro nog steeds opladen met de MagSafe Duo. Maar de telefoon ligt dan niet helemaal plat op de oplader, aangezien een deel van het apparaat er verhoogd op ligt. Gebruik je een hoesje? Dan is de kans groot dat je dat eerst moet verwijderen voordat je gebruik gaat maken van de draadloze oplader.

Eigenaars van een iPhone 14 Pro Max lijken de dans te ontspringen. Hoewel die telefoon eveneens voorzien is van een grote cameramodule, is het apparaat ook een stuk langer. Daardoor is er achterop simpelweg meer ruimte voor optionele accessoires met een magneet aan boord. Dat is dan weer goed nieuws, gelukkig.

Tijd voor een update?

De MagSafe Duo-oplader is sinds 2020 verkrijgbaar. Met dit product kun je een iPhone en Apple Watch tegelijkertijd opladen, mocht je dat willen. Dat is leuk en aardig, maar inmiddels lijkt het erop dat de accessoire toe is aan een upgrade. In elk geval om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor Pro-modellen.

En als we dan toch bezig zijn, dan doet Apple er goed aan om tevens de oplaadsnelheid te verhogen. Dit oude beestje biedt namelijk geen ondersteuning aan voor de hogere oplaadsnelheid van de Apple Watch Series 7 en later. Dus, Apple, wanneer komt die update eraan?

Apple