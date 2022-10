Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 14 Pro als magistrale camera: zo til jij je foto’s naar een hoger niveau

De camera’s van de iPhone 14 Pro en Pro Max zijn voorzien van een upgrade waarmee foto’s in een resolutie van 48MP geschoten kunnen worden. Daarvoor moet je alleen wel even in de instellingen duiken. Dit werkt namelijk alleen als je Apple ProRaw inschakelt.

Deze functie is jammer genoeg niet beschikbaar voor de standaard iPhone 14 en de Plus. Ben je wel een van de gelukkigen met een iPhone 14 Pro of Pro Max, dan kun je aan de slag met Apple ProRaw.

iPhone 14 Pro: wat is Apple ProRaw?

ProRaw werd in 2020 geïntroduceerd voor de iPhone 12 Pro en Pro Max. ProRaw is een bestandsformaat voor foto’s en kan de foto’s van gebruikers naar een hoger niveau tillen. Het bestandsformaat is sindsdien steeds teruggekeerd in de Pro-modellen, tot aan de 14 Pro en Pro Max dus.

Dat hogere niveau komt doordat je veel meer vrijheid hebt bij het bewerken van foto’s. Je kunt bijvoorbeeld de witbalans, belichting en kleurtonen van de onbewerkte foto aanpassen. ProRaw-bestanden nemen daardoor wel wat meer ruimte in beslag. Andere bekende bestandsformaten, zoals JPEG en HEIF, gooien juist belangrijke elementen van een foto weg, die je niet meer kunt herstellen.

Zo stel je ProRaw in

Open de Instellingen op een iPhone 14 Pro of Pro Max en druk hierna op Camera. Druk vervolgens bovenaan op Bestandsstructuren en schakel Apple ProRaw in. Als je nu naar je Camera-app gaat, kun je op het Raw-icoontje tikken om ProRaw in te schakelen op je iPhone 14 Pro of Pro Max. Zorg er daarna voor dat de resolutie is ingesteld op 48MP, voor die ultrascherpe kiekjes.

Tijdens het fotograferen kun je ProRaw wanneer je maar wil aan- en uitzetten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je opslagruimte op je toestel wil besparen. Wil je ProRaw juist als standaardinstelling gebruiken? Ga dan naar Camera en druk op Bewaar instellingen. Zorg er vervolgens voor dat Apple ProRaw hier is ingeschakeld om de instelling te bewaren.