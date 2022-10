Met de introductie van Crashdetectie is de nieuwe iPhone 14 Pro (Max) dé redder in nood. Bij een pittig ongeluk worden namelijk direct de hulpdiensten ingeschakeld. Ideaal, al moet je er wel van op aan kunnen dat een ongeluk ook echt juist gedetecteerd wordt.

Of dat in de praktijk ook echt het geval is…

Door gebruik te maken van verschillende sensoren en gegevens bepaalt de iPhone 14 Pro of de gebruiker zich in een ongeluk bevindt. Klaarblijkelijk zijn dat dezelfde gegevens die het meet bij een wilde achtbaanrit. De afgelopen tijd hebben al verschillende gebruikers melding gemaakt van contact met de hulpdiensten, terwijl ze met het achterwerk op z’n kop in een iets te krap stoeltje zaten.

Het bericht komt aan het licht door een verhaal van Joanna Stern, één van de beste technologie-journalisten die onze planeet rijk is. In The Wall Street Journal laat ze weten contact te hebben gehad met een 911-center in de buurt van attractiepark King Island.

Vanuit verschillende achtbanen ontving het centrum al minstens zes telefoontjes.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022