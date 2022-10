Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple heeft moeite: is de iPhone 14 Plus de nieuwe 13 mini?

De iPhone 14 Plus is nu net een week uit. Toch lijkt de telefoon nu al een blok aan het been te zijn voor Apple. De telefoon doet het namelijk minder goed dan verwacht. Gaat het model rechtstreeks de 13 mini achterna?

Het gaat niet goed met de iPhone 14 Plus. De telefoon is nog maar een week uit en nu al komen er meerdere berichten naar buiten dat de release niet zo gaat zoals Apple het voor ogen had. De telefoon verkoopt niet goed genoeg.

iPhone 14 en 14 Plus tegenvaller voor Apple

Dit keer is het nieuws afkomstig van DigiTimes. De iPhone 14 en 14 Plus worden overschaduwd door de successen van de 14 Pro en Pro Max. Die laatste twee doen het juist erg goed.

Apple had echter gehoopt dat dit bij de 14 en 14 Plus ook zo zou zijn. Als de verkoop ‘zo plat’ blijft als het nu is, zou Apple de productie en bestelling van onderdelen in de tweede helft van oktober kunnen terugschroeven. Als Apple dit doet kan de totale verkoop van iPhone 14-modellen zelfs lager zijn dan dat van de 13 vorig jaar.

Apple verwachtte in de tweede helft van 2022 ongeveer 90 miljoen nieuwe iPhones te maken, maar dit kan nu teruglopen naar 80 miljoen vanwege de ‘karige vraag’.

Niet het eerste bericht over tegenvallende resultaten

De berichtgeving staat niet op zich. Eerder kwam onder andere Apple-analist Ming-Chi Kuo al met het nieuws dat de vraag naar de iPhone 14 en 14 Plus laag is, met slechtere pre-orderresultaten dan de iPhone SE en zelfs de 13 mini. Apple had volgens hem eerder juist plannen om de productie in een later stadium te kunnen verhogen.

En dat is natuurlijk vrij pijnlijk. De 13 mini werd juist vervangen door de 14 Plus omdat het model niet goed zou verkopen. De 14 Plus doet het dus echter niet veel beter.

Ook Display-analist Ross Young zei dat paneelorders voor de iPhone 14 vorig jaar met 38 procent zijn gedaald ten opzichte van de 13. Daarnaast keldert de verkoopwaarde van een tweedehands 14 twee keer zo snel als die van de 13 en 13 mini.

Waarom de iPhone 14 (Plus) tegenvalt

Eigenlijk valt dit alles ook wel te verklaren. De verschillen tussen de iPhone 14 en de Pro zijn groter dan voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de 14 en 14 Plus maar een kleine stap voorwaarts hebben gemaakt ten opzichte van de 13.

Zo zit er in de iPhone 14 en 14 Plus dezelfde chip als de gewone 13 en 13 Pro. Hierdoor is de 13 Pro zelfs een betere keuze dan de normale 14 Plus.