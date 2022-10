iPhone 14 Plus: 5 dingen die je moet weten over de nieuwe smartphone

Vanaf vandaag is het mogelijk om de nieuwe iPhone 14 Plus op de kop te tikken. De smartphone werd tijdens het Far Out-evenement in september onthult en heeft dus even op zich laten wachten. Tijd voor een korte opfriscursus over wat het toestel je precies te bieden heeft.

OMT-redacteur Mark Hofman is druk bezig met het testen van de nieuwe iPhone 14 Plus. Hij zet hieronder vijf zaken op een rij die je moet weten over de smartphone en voegt daar zijn eigen eerste indruk aan toe.

#1 iPhone 14 Plus heeft een groter beeldscherm

Goh, de iPhone 14 Plus heeft een groter beeldscherm dan de iPhone 14. Menig lezer valt waarschijnlijk van de stoel door de hoeveelheid verbazing die deze openbaring met zich meebrengt. Het toestel is letterlijk net zo groot als de iPhone 14 Pro Max, maar dan betaal je er simpelweg minder voor.

Dat is prettig, want het scherm is wel aanzienlijk een verbetering. Het toestel heeft ongeveer een 20% groter beeldscherm dan de iPhone 11 / XR en een verschil van 76% ten opzichte van de iPhone SE (2022). Daarnaast is het Super Retina XDR-beeldscherm voorzien van een pixeldichtheid van 458 ppi, beschikt het over een helderheid van maximaal 1200 nits en is hij ideaal voor HDR-content.

#2 Beste accuduur in een iPhone… Ooit!

Best grappig. Tijdens de presentatie vorige maand dropte Apple een aardig bommetje. De iPhone 14 Plus heeft volgens het bedrijf de beste accuduur in een iPhone ooit. Daarna, geen woord.

Het is best logisch dat de iPhone met exact dezelfde batterij, maar een paar energievreters minder, het langer uithoudt. Zodra je op de website van Apple kijkt wordt het verwarrend. Zoals je ziet biedt de Pro Max 29 uur een videoplayback, waar de 14 Plus je 26 uur biedt.

Duik je iets dieper in het verhaal, zul je zien dat op audiogebied de rollen zijn omgedraaid. De iPhone 14 Plus is bijvoorbeeld in staat om 100 uur aan audio af te spelen, wat een machtige prestatie is.

Persoonlijk ben ik er in ieder geval erg over te spreken. De 14 Pro Max heb ik nog niet kunnen testen, maar het verschil met mijn iPhone 14 Pro is aanzienlijk aanwezig. Een dikke winst voor de consument die voor het goedkopere model gaat, dus.

#3 Gewicht iPhone 14 Plus zal je verbazen

Ieder persoon die de afgelopen week in mijn omgeving de iPhone 14 Plus in handen hield viel stijl achterover door het gewicht. Eerlijkheid gebied met te zeggen dat de smartphone er, zeker met een hoesje, vrij fors uitziet. Maar dat is hij alles behalve.

Hoewel het scherm van het toestel erg groot is, ligt het gewicht van de iPhone 14 Plus met 203 gram iets lager dan dat van de iPhone 14 Pro (206 gram). Het ligt aanzienlijk lager dan dat van de iPhone 14 Pro Max die 240 gram weegt.

Hiermee vervalt voor mij persoonlijk direct één van de grootste nadelen van de Pro Max. Met een gewicht van bijna een kwart kilo is het toestel, voor mijn dagelijkse gebruik, gewoon echt te zwaar. Wie in diezelfde situatie zit kan dus met een gerust hart de 14 Plus aanschaffen.

#4 iPhone 14 Plus heeft dezelfde camera

Wie hoopt op verbetering op cameragebied, die moet ik helaas teleurstellen. De iPhone 14 Plus beschikt, net als zijn kleinere broertje, over twee 12-megapixel lenzen.

Het gaat in dit geval over de 12-megapixel hoofdcamera (f/1.5) en 12-megapixel Ultra-Wide-camera (f/2.4). Ondersteuning voor Deep Fusion, Smart HDR, Photonic Engine en de selfiecamera met autofocus zijn allemaal van de partij.

#5 iPhone 13 nog steeds je beste keuze

De iPhone 14 Plus is een magistraal toestel, daar gaan we niet over liegen. Ondanks zijn grote beeldscherm ligt hij heerlijk in de hand en de accuduur is een genot. Toch is het prijskaartje dusdanig hoog dat ik hem bijna niet kan aanraden. Zonde.

Je tikt het toestel minimaal voor 1169 euro op de kop. Dat is een pittig bedrag. Zeker als de bijna gelijkwaardige iPhone 13 nog steeds verkocht wordt voor de adviesprijs van 909 euro. Dat is een verschil van ruim 200 euro die ik het grotere beeldscherm en betere accuduur niet waard vind.

Maar goed. Dat is een beslissing die je zelf moet maken.