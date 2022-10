Problemen iPhone 14 duidelijk nog niet voorbij: iOS 16.0.3 onderweg

De iPhone 14 en iOS 16 zijn nog maar net beschikbaar, en nemen zo de nodige problemen met zich mee. In de afgelopen weken heeft Apple verschillende problemen opgelost, maar dat betekent niet dat ze zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Het zou fijn zijn als iOS 16.0.3 in aantocht is, om ons te verlossen.

Ja, vorige maand verscheen iOS 16.0.2 nog om wat kleine bugs en andere fouten weg te poetsen. Hoewel de fouten meestal niet zorgen voor dagelijkse problemen, zijn ze klein genoeg om je er toch aan te irriteren. Dat weet Apple dondersgoed, en daarom is het bedrijf meestal redelijk snel in het uitbrengen van updates.

iPhone 14 en iOS 16 hebben wat kuren

Aangezien de problemen met de iPhone 14 nog niet opgelost zijn, wachten we met smart op iOS 16.0.3. En Macrumors gelooft in een toekomst waarin die update niet lang op zich laat wachten. Dat beweert de redactie op basis van analytics logs, die in het verleden “een betrouwbare indicator” bleken te zijn.

Mocht iOS 16.0.3 snel verschijnen, dan kan de update hopelijk een aantal problemen verhelpen. Zo is er nog een probleem met laag volume wanneer je met een iPhone 14 Pro belt via CarPlay. Ook kan het beeldscherm flikkeren van enkele iPhone-modellen, wanneer de helderheid te laag ingesteld is.

Wacht, er is meer?

Daar blijft het helaas niet bij. Want een regel aan tekst kan ervoor zorgen dat de e-mailapplicatie crasht. En onlangs kwam nog in het nieuws dat video’s geschoten in de Cinematic Mode voor problemen zorgen. Je kunt die video’s namelijk niet meteen gebruiken binnen de programma’s Final Cut Pro en iMovie.

Macrumors kan helaas niet voorspellen wanneer iOS 16.0.3 verschijnt. Maar de redactie gokt op deze of volgende week, aangezien iOS 16.1 ook al in de startblokken staat. Die update staat sowieso gepland voor oktober. De kans is dus zeer groot dat je vanaf later deze maand te kampen hebt met veel minder problemen.

Macrumors