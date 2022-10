iPhone 14: 5x de mooiste (betaalbare) hoesjes

We hebben het al weken nergens anders meer over: de gloednieuwe iPhone 14 is uit en lijkt onze verwachtingen te overstijgen. Bij een nieuwe smartphone hoort een nieuw hoesje. Tijd om de beste betaalbare hoesjes voor je op een rij te zetten.

Zoals we gewend zijn van Apple is ook de iPhone 14 een flinke investering, maar eerlijk is eerlijk: dan heb je ook wat. Het Pro-model van de iPhone 14 blijkt zo populair, dat de productie ervan de afgelopen weken flink omhoog is gegaan. De levertijd van de iPhone 14 Pro ligt momenteel bij de Apple Store op ruim een maand.

Betaalbare hoesjes voor iPhone 14

Als je de iPhone 14 eenmaal bemachtigd hebt, wil je ‘m vast en zeker goed beschermen zonder dat het een rib uit je lijf kost. Voor officiële Apple-hoesjes leg je al snel een behoorlijk bedrag neer. Mocht je liever voor een budgetproof optie gaan, dan moet je bij een webshop als GSMpunt zijn.

Als je denkt dat je bij betaalbare hoesjes moet inleveren op kwaliteit, dan heb je het mis. GSMpunt levert al sinds 2005 de beste telefoonhoesjes en weet dus precies wat jij en je iPhone nodig hebben. Informeren staat hoog in het vaandel van deze webshop, wat betekent dat je precies weet wat je hebt aan de producten. Nog een plus: GSMpunt staat bekend om snelle levering, dus je hoeft niet lang te wachten op je nieuwe aanwinst.

Beste hoesjes iPhone 14

Benieuwd naar de top 5 beste hoesjes voor je iPhone 14? Komen ze.

1. OtterBox back cover transparant

De iPhone 14 verschijnt in een paar opvallende kleuren. Heb je de iPhone 14 in de kleur Sky Blue of de iPhone 14 Pro in Deep Purple? Dan kunnen we ons voorstellen dat je deze kleur aan de wereld wil laten zien. Je voelt ‘m al aankomen: daar is dit transparante hoesje van OtterBox perfect voor.

2. DG Ming Book case

Heb je je pasjes het liefst dichtbij je? Dan is deze book case van Rosso, het eigen merk van GSMpunt, ideaal. Met de prijs-kwaliteitverhouding zit het wel goed: dit hoesje is van echt leer en verschijnt in een bruine en zwarte variant.

3. DG Ming hoesje met kaarthouder

Book case niets voor jou, maar wil je je pasjes wel binnen handbereik hebben? DG Ming heeft ook een hoesje met magnetische kaarthouder. De compacte kaarthouder zit bevestigd aan de achterkant van de back cover, maar kan ook losgehaald worden. Handig, toch?

4. Urban Armor Gear hoesje

Voor het geval je je iPhone 14 koste wat het kost wil beschermen, kun je voor een extra verstevigd hoesje gaan. Met dit hoesje van Urban Armor Gear is je iPhone bestand tegen vrijwel alle vormen van schade. Mocht je bewijs nodig hebben: dit hoesje is gecertificeerd met een militaire standaard.

5. Spigen siliconen hoesje

Liever een simpel hoesje met niet te veel poespas? Dit blauwe hoesje van Spigen is slank, licht en ligt comfortabel in de hand. Extra handig: MagSafe accessoires zijn magnetisch te bevestigen aan de achterkant.