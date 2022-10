Hoe je met nachtmodus de beste foto’s met je iPhone maakt

Het is soms verschrikkelijk om foto’s in het donker te maken. Het beeld wordt onscherp of pikzwart. Toch is er een oplossing op de iPhone die dat moet voorkomen: de nachtmodus. Maar hoe maak je nu de beste foto’s? Wij vertellen het je.

Een van de redenen om een iPhone te kopen is natuurlijk de camera. Je kunt met je toestel prachtige foto’s en video’s maken. Natuurlijk gaat het met de iPhone 14 Pro (Max) beter dan de gewone 14. Toch beschikken allebei de toestellen over nachtmodus. Maar hoe zet je die het beste in?

Dit is nachtmodus op jouw iPhone

Nachtmodus is beschikbaar op de iPhone 11 en nieuwere modellen. Daarnaast is de functie ook terug te vinden op de iPad Pro. De functie kun je niet altijd gebruiken. Deze is alleen beschikbaar bij minder licht. Je ziet dan het icoontje verschijnen in de linker bovenhoek.

Het doel van de modus is natuurlijk duidelijk. Je krijgt door de functie betere foto’s in het donker. Eigenlijk kun je het wel vergelijken met de sluitertijd van een normale camera. Als er minder licht is, laat je de camera er langer over doen om een foto te maken. Er valt dan meer licht op de sensor, waardoor je dus meer ziet.

Je kunt meer met nachtmodus dan je denkt

Overigens geldt nachtmodus niet alleen voor prachtige skylines. Op de iPhone 12 Pro en de latere Pro-modellen is de functie ook beschikbaar in de portretmodus. Zo maak je ook in het donker de perfecte portretten van gezichten.

Sinds de gewone iPhone 12 is de nachtmodus ook beschikbaar voor de selfiecamera. Hierdoor heb je dus ook in het donker de perfecte selfie die je kunt delen op social media of doorstuurt naar je vrienden.

Heb je een statief voor je iPhone? Dan kun je vanaf de 12 zelfs time-lapse video’s maken met nachtmodus. Dat statief is wel belangrijk, want anders zorgen de bewegingen van je hand ervoor dat de video onscherp wordt.

Zo werkt het

Heb je het maan-icoontje gespot aan de bovenkant van je scherm? Prima, dan kunnen we beginnen. Als deze grijs is, dan staat de nachtmodus niet aan. Klik er dan op en deze wordt vervolgens geel. Je ziet op het scherm van je iPhone meteen dat het beeld lichter wordt.

Deze besturing van nachtmodus is automatisch. Je kunt ‘m echter ook manueel aanpassen zodat je precies de foto’s krijgt die je wil. Druk dan op het pijltje dat je bovenin in het midden ziet. Klik dan beneden op het maantje en kies zelf hoe lang je de nachtmodus aan wil laten.

Misschien denk je dat de automatische keuze het beste is, maar toch loont het zeker om te spelen met de instellingen. Dat doen de grote fotografen natuurlijk ook. Zo kun je net wat ander licht krijgen waardoor jouw foto nog bijzonderder wordt.