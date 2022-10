Wanneer je waarschijnlijk aan de slag kunt gaan met iPadOS 16

Het lijkt erop dat de iPad eind oktober weer eens wat liefde krijgt van het bedrijf uit Cupertino. Het ziet er namelijk naar uit dat iPadOS 16.1 namelijk in de laatste week van deze maand beschikbaar zal zijn. Apple bevestigt dit nieuws nog niet, aangezien het bedrijf zelden reageert op verhalen uit de wandelgangen.

Het nieuws, of het gerucht, komt niet zomaar ergens vandaan. Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt dit namelijk via zijn persoonlijke Twitter-account. De releasedatum die de journalist noemt, is 24 oktober 2022. Waarschijnlijk kunnen we op die dag ook de iOS 16.1-update verwachten, om één simpele reden.

iPad krijgt eind oktober een update

Apple bracht namelijk tot nu toe op dezelfde dag een bèta-update voor zowel iPhone als iPad uit. Ook hebben beide softwarepakketten tot nu toe dezelfde versienummers gekregen. Je weet natuurlijk nooit zeker wat Apple in petto heeft, maar de kans is zeer groot dat beide updates gelijktijdig verschijnen.



iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October. — Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

Nu vraag je je wellicht af: waarom iPadOS 16.1 en niet eerst versie 16? Nou, Apple stelde de update van het besturingssysteem van de iPad eerder uit. En om verdere verwarring met de release van iOS 16.1 te voorkomen, kiest de iPhone-maker er nu mogelijk voor om gewoon door te pakken met versie 16.1.

Voor welke iPads?

Waarom stelde Apple eigenlijk de update uit? Er was eerder wat gedoe over de toffe functie Stage Manager. Die was namelijk niet beschikbaar voor oudere modellen. Daar heeft de fabrikant inmiddels verandering in gebracht, waardoor meer iPad-eigenaars dus kunnen uitkijken naar de functionaliteit. Goed nieuws alom, dus.

Dan is het nu nog de vraag voor welke iPad-modellen iPadOS 16.1 straks uitkomt. De update is compatible met alle Pro-modellen en werkt op alle iPad Air-versies van de derde generatie. Daarnaast heb je tenminste een reguliere iPad of iPad mini van de vijfde generatie nodig voor de splinternieuwe functies.

