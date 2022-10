Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Apple het balletje laat vallen met USB-C op de iPad

De tiende generatie Apple iPad beschikt over een USB-C-poort. Dat mag voor niemand nieuws zijn. Niet in de laatste plaats omdat recente iteraties van de Pro, Air en mini eveneens over zo’n poort beschikken. Je zou dus denken dat het bedrijf uit Cupertino inmiddels weet wat het doet. Maar nu blijkt het tegenovergestelde.

De USB-C-poort is namelijk een stuk trager op het gebied van verbindingssnelheid in vergelijking met de eerdergenoemde modellen, zo blijkt uit een review van The Verge. De tiende generatie iPad beschikt namelijk over een USB 2.0-poort en biedt daardoor ‘slechts’ een snelheid aan van 480 Mbps. Wat betekent dat precies?

Nieuwe iPad van Apple met oude standaard

Nou, de nieuwste iPad van Apple heeft dus een oude USB-standaard, met een lagere snelheid. Dit is dezelfde snelheid die we eerder tegenkwamen op de iPad van de negende generatie. Opvallend detail is dat die tablet nog beschikt over een Lightning-poort. Maar beide aansluitingen bieden dus vooralsnog dezelfde overdrachtssnelheid aan.

Andere Apple iPad-modellen bieden een snellere overdrachtssnelheid aan. De iPad Pro met de M1-chip aan boord ondersteunt bijvoorbeeld de Thunderbolt 3-standaard en kan daardoor data overbrengen met een maximale snelheid van 40 Gbps. De recentste iPad Air ondersteunt snelheden tot 10 Gbps.

Niet terug te vinden

Helaas is het zo dat dergelijke informatie niet terug te vinden is op de officiële Apple-website. Andere media doen inmiddels ook een duit in het zakje en melden precies hetzelfde: deze iPad heeft een lage overdrachtssnelheid. Voor veel klanten maakt het mogelijk niets uit, maar dan nog is dit belangrijke informatie.

Mocht je om wat voor reden dan ook niet te lang willen wachten op zo’n overdracht, dan doe je er dus goed aan te investeren in een Air of Pro (of een mini, die tot 5 Gbps ondersteunt). Daarnaast kun je ook altijd gebruikmaken van AirDrop: dat is een draadloze verbindingsstandaard waar je eveneens bestanden mee verstuurt.

