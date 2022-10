Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geen OLED voor M2 iPad Pro: wanneer kunnen we hem wel verwachten?

De nieuwe M2 iPad Pro zag gisteren officieel het levenslicht. Deze ziet er prachtig uit, maar mist toch wel iets: een OLED-beeldscherm. Wanneer kunnen we die schermen wel verwachten bij de iPad?

Het was gisteren feest voor de Apple-liefhebber. Een flink aantal producten zagen het levenslicht. Helaas misten we wel de MacBooks en zijn we ook niet helemaal tevreden met de tiende-generatie iPad. Ook is er wat teleurstelling over de nieuwe M2 iPad Pro. Deze heeft geen OLED-scherm.

De nieuwe M2 iPad Pro

Goed, laten we het eerst maar eens hebben over wat de nieuwe M2 iPad Pro wel kan. Het nieuwe model beschikt dus over de tweede generatie Apple Silicon, de chip die je tot dit moment alleen nog in de MacBook Air van 2022 kunt vinden. Daarnaast heeft het ook Wi-Fi 6E-ondersteuning.

Als we het over het scherm hebben, heeft de iPad Pro van 11-inch een Liquid Retina display, terwijl de 12,9-inch net wat beter is met een Liquid Retina XDR-display. Dat is dus hetzelfde als die van de iPad Pro-modellen uit 2021.

Geen OLED

De grote vraag is nu wanneer Apple eindelijk overstapt naar OLED-schermen voor de iPad Pro. Zo hebben verschillende Samsung-tablets wel AMOLED, waarbij je dus geen achtergrondlicht hebt, aangezien pixels zichzelf kunnen verlichten. Hierdoor is zwart ook echt zwart.

Toch lijkt er nu eindelijk licht aan het einde van tunnel komen, en dus niet achter het scherm van de tablet. Er lijken echt OLED-schermen naar de Pro-modellen te komen volgens de bekende analist Ross Young.



Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros…flex…:) 2024 we will see OLEDs on both… — Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022

Wanneer wel?

In een tweet laat Ross Young weten dat we op z’n vroegst in 2024 een iPod kunnen verwachten met een OLED-scherm. Dat geldt zowel voor 11-inch als de 12,9-inch versie.

Vergeleken met de mini-LED technologie van de 12,9-inch iPad Pro gaat Apple de toekomstige tablet met OLED een tandemstructuur toepassen van twee stapels. Daarin bevinden zich weer twee rode, groene en blauwe emissielagen. Hierdoor is een grotere helderheid mogelijk.

🧐 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.