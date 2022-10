Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Vandaag is de dag: ‘nieuwe iPad Pro met M2 komt eraan’

Dinsdag 18 oktober 2022: dat is de datum waarop Apple zijn nieuwe iPad Pro aankondigt. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman kunnen consumenten vandaag een persbericht verwachten met het heugelijke nieuws.

Naast de iPad Pro met M2-chip lijkt ook een nieuw instapmodel iPad onderweg te zijn. Beiden dus niet aangekondigd middels een evenement, maar simpelweg via de Newsroom van Apple.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

iPad Pro met M2-chip

Het feit dat Apple zijn nieuwe iPad Pro aankondigt door middel van een persbericht zegt overigens alles. De stap ten opzichte van het vorige model zal niet zo heel groot zijn. Vanmiddag of vanavond weten we waarschijnlijk meer.

Geruchten lijken echter wel te wijzen op de toevoeging van de M2-chip. Het gaat hierbij om hetzelfde model dat sinds dit jaar ook in de MacBook Air te vinden is.

Het ontwerp blijft hetzelfde, maar de iPad Pro van dit jaar zal wel voorzien zijn van MagSafe-ondersteuning.



In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk — Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022

Tiende-generatie iPad de grootste stap

De verwachting is dat we meer dan alleen een nieuwe iPad Pro te zien krijgen deze week. In de wandelgangen gaan al enige tijd geruchten over een vernieuwde versie van het instapmodel iPad. Een tablet dat nog altijd voorzien is van een ouder ontwerp.

Daar brengt Apple dit jaar, met de tiende-generatie, verandering in. Het Amerikaanse bedrijf dropt als het goed is het nieuwe model op de markt. Gewapend met zaken als een 10.5-inch beeldscherm, USB-C-aansluiting, vlakke randen, A14 Bionic chip, 5G-ondersteuning, Touch ID (aanknop) en een verbeterde FaceTime-camera.

Apple maakt door het nieuwe ontwerp, net als bij o.a. de Air en de mini, Apple Pencil 2-ondersteuning mogelijk. Hierdoor krijgt het instapmodel tablet wel echt een heerlijke upgrade en zal het voor veel consumenten de meest aantrekkelijke optie worden.

Hoe de prijs echter uit zal vallen, dat valt nog te bezien.