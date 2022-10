Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Veelbesproken iPad Pro-functie lijkt toch niet te komen

Apple presenteert in oktober een aantal nieuwe apparaten. Een daarvan is waarschijnlijk de nieuwe 11-inch iPad Pro. Toch zal je een veelbesproken feature waarschijnlijk moeten missen.

Traditioneel komt Apple in oktober met een aantal verschillende producten. Dan hebben we het niet over de iPhone, maar juist andere gadgets. Er gaan verschillende geruchten, waaronder een nieuwe Apple TV en iPad Pro. Over die laatste is er nu wat meer nieuws.

Een nieuwe iPad Pro

Er lijkt in oktober een of meerdere nieuwe iPad-modellen te komen. Er gaan geruchten over een basismodel, maar ook een nieuwe lijn van de iPad Pro en dan speciaal die van 11-inch. Veel mensen zouden daarin graag een Mini-LED-scherm zien. Een technologie waar een aantal MacBooks en de iPad Pro van 12,9-inch al over beschikken. Toch lijkt de kans daarop niet groot als we analist Ross Young moeten geloven.

Een gebruiker op Twitter stelde Ross Young de vraag of er een 11-inch iPad Pro met Mini-LED aankomt. Het antwoord van Young was kort en duidelijk: “Dat gaat niet gebeuren.” Zo lijken we dus een Mini-LED scherm te kunnen vergeten bij de nieuwe versie.



Geen Mini-LED scherm

De geruchten over een Mini-LED-scherm zwollen de afgelopen weken aan. Toch gaat het naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Hiermee blijken eerdere berichten dus wel uit te komen. Young claimde al in maart dat er geen Mini-LED-scherm naar de 11-inch iPad Pro zou komen.

Met zijn bewering krijgt Ross steun van de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij zei al in maart dat het onwaarschijnlijk is dat er meer Mini-LED-producten worden aangekondigd.

🖥️ Wat is Mini-LED? Zoals de naam eigenlijk al zegt, zijn het kleinere LED-modules die achtergrondverlichting geven aan LCD-schermen. In tegenstelling tot OLED, kunnen LCD-pixels zichzelf niet verlichten. Er is daardoor dus een extra laag achtergrondverlichting nodig. Mini-LED zorgt ervoor dat er minder licht aan de achterkant nodig is door de kleinere modules, waardoor beeld dus beter wordt.

Natuurlijk krijgt de 11-inch iPad Pro wel andere vernieuwingen. Zo krijgt het de beschikking over de M2-chip, waardoor de gadget nog veel sneller moet worden. Wat er nog meer op de planning staat, weten we pas als het apparaat wordt aangekondigd. We zullen dus nog even wat geduld moeten hebben.