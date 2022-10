Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gaat de iPad van 2023 officieel het einde van de MacBook inluiden?

Wayne Ma, een journalist voor The Information, komt vandaag met interessante informatie. Hij voorspelt, op basis van bronnen, dat Apple volgend jaar met een 16-inch iPad komt. Is dit het einde van de MacBook?

Het artikel zelf zit achter de betaalmuur verstopt, maar de informatie vindt via iMore zijn weg naar onze redactie. En we zijn tamelijk enthousiast.

iPad met scherm van 16-inch in 2023

Het samenvoegen van de iPad en de MacBook: men praat er eigenlijk al ontzettend lang over. Zeker sinds de introductie van de iPad Pro lijkt het er steeds meer op dat de twee productcategorieën elkaars kant op bewegen. Met de komst van een 16-inch model komen ze dichterbij elkaar dan ooit.

In het artikel van Wayne Ma wordt gesuggereerd dat Apple zijn pijlen richt op het vierde kwartaal van volgend jaar. Dat zegt een persoon die bekend is het met project tegen de journalist. Hoe betrouwbaar die informatie is weten we niet, maar het zet ons wel aan het denken.

Het einde van de MacBook?

Hoewel het niet zo heel snel zal gaan, kunnen we ons zo voorstellen dat de MacBook op den duur gaat verdwijnen. Iets dat bijvoorbeeld al te zien is aan de ontwikkelingen die met de iPad Pro gepaard gaan. Krachtiger dan ooit tevoren en in staat om taken te voltooien die menig laptop niet eens kan.

Een goed voorbeeld op de M2 iPad Pro zijn applicaties als Davinci Resolve en Octane X. Het bewerken van video’s in hoge kwaliteit is zonder enige problemen te doen. Het bouwen van 3D-objecten, soms wel bestaande uit miljoen verschillende onderdelen. Het bewerken, bekijken en exporteren van dergelijke bestanden werkt als een zonnetje.

De algemene consument heeft weinig baat bij een M2 iPad Pro, omdat de tablet simpelweg veel te krachtig is. Maar ga je de tablet omzetten tot een machtig alternatief voor je MacBook, dan wordt dit een heel ander verhaal. Zeker met goed functionerende accessoires als het Magic Keyboard is het verschil, voor ons gevoel, heel klein aan het worden.