Nieuwe iPad-modellen en Apple TV, maar waar blijven toch die nieuwe Macs?

We zagen gisteren eindelijk de nieuwe iPad-modellen en Apple TV. Er was echter een grote afwezige: de Mac. De grote vraag is nu wanneer nieuwe computers van Apple kunnen verwachten.

Voorafgaand aan Apple’s persberichten maakten we al een lijstje van onze verwachtingen over de nieuwe Apple-producten. Daar stonden naast iPads en de Apple TV 4K ook de Macs in. Die laatste categorie kwam niet aan bod, maar wanneer wel?

Deze nieuwe Macs komen er aan

Wees niet ongerust, de nieuwe Mac-modellen komen nog dit jaar, meldt Mark Gurman van Bloomberg. De grote vraag die rest is natuurlijk wanneer die nieuwe computers komen en welke modellen dit zijn.

Mac mini

Een van de modellen die het meest voor de hand ligt is de Mac mini, gezien de laatste versie alweer uit oktober 2020 dateert. Nog gewapend met een M1-processor en wachtend op de upgrade naar M2. Dat is in ieder geval wat Mark Gurman verwacht. Volgens de Bloomberg-journalist verschijnt deze versie nog voor het einde van het jaar.

14-inch en 16-inch MacBook Pro

Daar blijft het volgens Gurman niet bij. Er komt ook nog een M2-versie van zowel de 14-inch als de 16-inch MacBook Pro. Al houdt hij hierbij wel een grote tijdspanne aan. De twee Macs kunnen nog dit jaar uitkomen, maar het zou ook zomaar eens begin volgend jaar kunnen zijn.

iMac

Niet alleen de Mac mini is toe aan een flinke upgrade, hetzelfde geldt voor de iMac. Ook deze verdient een M2-behandeling (of zelfs M2 Max of M2 Ultra). Daarnaast gaan er ook al een wat langere tijd geruchten over de terugkeer van de iMac Pro.

Mac Pro

Er lijkt ergens bij Apple ook een Mac Pro in de pijplijn te zitten. Tijdens Peak Performance gaf Apple al een hint voor de nieuwe computer. Deze krijgt dan waarschijnlijk een Ultra-chip. Hiermee krijgen we dus een krachtiger model dan de Mac Studio.

De laatste Mac Pro dateert alweer uit 2019 en heeft een Intel-chip. Het is dus hoog tijd dat nu echt de overstapt gemaakt wordt naar de M-lijn van Apple.

12-inch MacBook

Van deze Mac weten we eigenlijk al dat deze in 2023 komt. Dit model was er natuurlijk al eerder al was het toen maar een kort leven beschoren. Dat had mede te maken met een langzame Intel-chip en natuurlijk het verschrikkelijke butterfly-toetsenbord. Met de M2 is er natuurlijk weer een nieuwe kans.

15-inch MacBook Air

Als laatste in deze lijst een compleet nieuw model. Een 15-inch versie van de MacBook Air. Deze moet het gat tussen de Air van 13,6 inch en de Pro verkleinen. Net zoals de 12-inch Macbook kunnen we dit model ook pas verwachten in 2023.