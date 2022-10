Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Machtige Apple Pencil 2 waarschijnlijk op tiende-generatie iPad te gebruiken

De laatste tijd is er wederom veel te doen omtrent de iPad. Niet alleen moet er binnenkort een nieuw Pro-model verschijnen, ook de reguliere lijn krijgt wat aandacht. Want als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan krijgt versie 10 ondersteuning voor de Apple Pencil 2. En het bewijs daarvoor is best sterk.

Dit nieuws komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een overijverige winkelmedewerker van de Noord-Amerikaanse winkelketen Target heeft namelijk (wellicht per ongeluk) hoesjes opgehangen voor het onaangekondigde iPad-model. Op foto’s is duidelijk te zien dat het om een variant gaat die in 2022 verschijnt.

iPad 10 met Apple Pencil 2

Hoewel de iPad an sich geen stylus nodig heeft voor de dagelijkse taken, kan het wel een handige accessoire zijn waarmee je tekent en notities maakt. Nieuwe iPads bieden vaak een magnetisch oplaadpunt aan waarmee je de stylus opbergt en van stroom voorziet. En datzelfde lijkt nu dus te gelden voor het model uit 2022.



Cases for new iPad already being sold at Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0 — Roee B (@roeeban) October 17, 2022

Op de bovenstaande foto’s is duidelijk te zien dat de iPad (2022) ondersteuning aanbiedt voor Apple Pencil (2nd Gen). Het kan naturlijk zijn dat we ook met een overijverige fabrikant te maken hebben, die gokt op dit soort feiten (omdat ze in de lijn der verwachting liggen). Maar die kans lijkt momenteel klein te zijn.

Apple Pencil op z’n retour

Andere iPad-modellen ondersteunen namelijk ook al de Apple Pencil van de tweede generatie. Alleen de budgettablet van Apple biedt nog support aan voor de versie van de eerste generatie. Het zou dus niet vreemd zijn als de Pencil op z’n retour is en dat de 2nd Gen officieel het stokje helemaal overneemt.

Sinds 2019 brengt Apple ieder jaar in de herfst een nieuwe versie van de betaalbare iPad uit. Het is nu nog een paar weken herfst, dus er is nog steeds ruimte voor een aankondiging. Naar verluidt vindt de presentatie ergens in oktober plaats. Binnen nu en enkele dagen weten we dus zeker waar we aan toe zijn.

