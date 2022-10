Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De recente iOS-update die voor sommige iPhone-gebruikers Face ID sloopt

Heb jij een iPhone en gebruik je nog altijd iOS 15? Dan is het misschien slim om de aankomende update, iOS 15.7.1, nog heel even uit te stellen.

Online verschijnen berichten van beta-testers die, in de Release Candidate, problemen ervaren met Face ID. Toch wel een vrij essentieel onderdeel van je iPhone.

iOS 15.7.1. bezorgt iPhone-gebruikers een probleem

Via MacRumors komen we verschillende klachten tegen over de Release Candidate van iOS 15.7.1. De update, die binnenkort beschikbaar gesteld wordt, lijkt de Face ID-functionaliteit namelijk te slopen.

Het probleem is eigen vrij simpel uit te leggen: iPhone-gebruikers die hun telefoon willen ontgrendelen met Face ID komen in de problemen. Dankzij de nieuwe iOS-update werkt die functionaliteit niet meer.

Gebruikers kunnen altijd proberen om Face ID opnieuw in te stellen, maar helaas lijkt ook dit niet mogelijk te zijn. “Face ID is niet beschikbaar”, is het bericht wat de consument te zien krijgt.

Apple zorgt voor nog meer problemen

Het is deze week helaas niet de eerste keer dat we berichten horen over een nieuwe iOS-update die voor problemen zorgt. Onlangs bracht Apple iOS 16.0.3. uit om iPhone-problemen op te lossen. Hoewel deze problemen daadwerkelijk tot het verleden behoorden, introduceerde de update ook weer een nieuw probleem.

Na het installeren van de update deden veel iPhone-gebruikers melding van het feit dat Siri het minder goed deed. De spraakassistent lijkt voornamelijk moeite te hebben met de dicteer-functie.

Een keiharde oplossing voor het probleem was er nog niet, maar er zijn wel een aantal zaken die je eventueel kunt proberen. Die zetten wij in het onderstaande artikel voor je op een rij:

iOS 16.1 komt naar je iPhone

Op update-gebied hebben iPhone-gebruikers gelukkig wel iets positiefs om naar uit te kijken. Apple lijkt volgende week maandag, 24 oktober 2022, met een nieuwe grote update te komen.

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars en publieke testers uitvoerig aan iOS 16.1 kunnen ruiken. Dat traject komt tot een einde, wat simpelweg betekent dat jij vanaf volgende week ook aan de slag kunt gaan.

Benieuwd wat je me de update precies in huis haalt? Je leest het in het onderstaande artikel: