Batterijproblemen op je iPhone? Volgens experts komt dat door deze apps!

Het is geen geheim dat iOS 16 met de nodige problemen komt. Het nieuwe besturingssysteem drukt aardig op de accuduur van je iPhone, waardoor deze mogelijk een stukje minder lang meegaat dan voorheen. Gelukkig is daar wel een oplossing voor te vinden.

Naast deze handige tips komen Apple-experts ook met een stukje goed bedoeld advies. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde type apps ook niet mals zijn voor de batterij van je iPhone. Het gaat om populaire titels in de categorieën videostreaming-, gaming- en locatiegevoelige apps.

Drie type iOS-apps pittig voor je iPhone

Tegenover Shefinds laten Stravos Zavrakas (oprichter Orthogonality) en Ivo Iv (CEO DHIdeas) weten om welke apps het precies gaat. Voor de één zullen de bevindingen van de heren minder opvallend zijn dan voor de ander. Zo zijn het vooral locatiegevoelige iOS-apps die flinke impact hebben op de accuduur van je iPhone.

We gaan iets dieper op het verhaal in.

Apps op basis van locatie

Onlangs schreven we het verhaal over Facebook en de problemen die het met zich meebrengt. Hoewel dat verhaal destijds vooral over de snelheid van je iPhone ging, drukt de app van Meta ook flink de accuduur van je telefoon.

Volgens Stravos Zavrakas heeft dat vooral te maken met de achtergrondactiviteit en locatiebepaling waar Facebook mee bezig is. “Facebook checkt constant of er nieuwe updates of meldingen zijn, zelfs wanneer je het niet gebruikt”, laat hij weten.

In het onderstaande artikel gingen we uitgebreid in op het hele verhaal.

Videostreaming op je iPhone

Het gevaar van videostreaming zit ’em niet zozeer in de applicaties zelf. Het is meer hoe je er persoonlijk mee omgaat. Dat is in elk geval de conclusie van Ivo Iv. “Als je niet oppast verlies je het besef van tijd en zit je urenlang je favoriete serie te bingen”.

In principe niet zo erg natuurlijk, maar gezien de batterijproblemen die je mogelijk hebt met je iPhone niet zo heel handig. “Het is daarom van belang dat je, bijvoorbeeld, een tijdslimiet op apps als Netflix en YouTube zet”, zegt Iv.

Gaming-apps op iOS

De laatste categorie, gaming-apps, is een combinatie van de twee bovenstaande onderwerpen. Games als Candy Crush, Pokémon GO en Clash of Clans zijn niet alleen verslavend, ze vragen ook nog eens veel van je iPhone.

Naast het feit dat de iOS-apps dus al aanzienlijk veel accuduur van je iPhone afsnoepen tijdens het spelen, zijn ze doorgaans ook op de achtergrond enorm actief. Wat Iv betreft kun je dan ook het beste verwijderen op het moment dat je ze even niet speelt.