CyberTuner: de iOS-app die bijna net zo duur is als de iPhone 14

De App Store staat vol met betaalde applicaties, maar ontzettend duur zijn ze doorgaans niet. Niet heel gek, want hoe toegankelijker je een iOS-app maakt des te meer mensen hem waarschijnlijk op hun iPhone zetten.

Dat de mensen van Reyburn Piano Services daar geen gehoor aan hebben wordt duidelijk door CyberTuner. Deze applicatie is in het leven geroepen om je piano te stemmen en kost bijna net zo veel als de gloednieuwe iPhone 14. Geen grapje.

iOS-app bijna net zo duur als de iPhone 14

Voor een bedrag van 1019 euro heb je de gloednieuwe iPhone 14 met 128GB aan opslagcapaciteit in huis. Maar waarom zou jij je zuurverdiende centjes uitgeven aan een nieuwe Apple-telefoon, als je het ook gewoon neer kunt leggen voor een applicatie?

Hoewel ik heel veel redenen kan bedenken waarom ik voor de iPhone 14 zou kiezen, zijn er mensen die toch met de tweede optie aan de haal gaan. In de categorie Muziek binnen de App Store staat CyberTuner: een applicatie die je alles behalve betaalbaar kunt noemen.

Gewapend met vijf sterren uit slechts vijf beoordelingen en een prijskaartje van 999,99 euro is dit met gemak een van de de duurste apps die je in de Apple App Store kunt kopen. De grote vraag: “Wat is CyberTuner precies voor een app?

Wat is CyberTuner precies?

CyberTuner is in het leven geroepen voor de professionele piano technieker. Het geavanceerde systeem biedt een flink arsenaal aan professionele middelen om hun geliefde vleugel optimaal te kunnen stemmen. Eén van die tools meet bijvoorbeeld het stemgedrag van de gebruiker, om vervolgens een aantal verbeterpunten aan te rijken.

Wat maakt deze app voor iOS hoogwaardiger dan andere stemmer software? Leuk dat je het vraagt, want dat antwoord geven de mensen van Reyburn Piano Services zelf. Ze zetten een aantal redenen op een rij:

Gebruiksvriendelijkheid

Heldere gebruikersfuncties

Een intuïtief en doordacht ontwerp

Geprogrammeerd door een gediplomeerde piano technieker (lid van de Piano Technicians Guild)

De kennis van gediplomeerde piano techniekers

Uiteraard biedt de applicatie nog meer voordelen. Of je daar 999,99 euro voor lappen is overigens wel een tweede, maar er zal zonder twijfel een doelgroep voor zijn. Meer weten over de iOS-app? De App Store heeft de informatie voor je!