De nieuwe iOS 16-update die veel iPhone 14 (Pro)-problemen fixt

De toestellen uit de iPhone 14-serie zijn heerlijk, maar de lancering ging minder soepel dan we van Apple gewend zijn. De smartphones kampten de laatste weken met best wel wat problemen. Met iOS 16.0.2 deed het bedrijf een tweede poging om dit te fixen, maar helaas was er nog een derde poging nodig.

Die derde poging verschijnt in de vorm van iOS 16.0.3 en is vanaf vandaag beschikbaar voor je iPhone.

Nieuwe iOS 16-update fixt iPhone 14

De nieuwe iOS 16.0.3-update is speciaal in het leven geroepen voor de iPhone 14. Hoewel de problemen misschien niet bij iedere gebruiker zijn opgevallen, is de update wel echt broodnodig. Niet voor niets dat hij ook 1.12 GB groot is.

“Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone”, zo is in de beschrijving van iOS 16.0.3 te lezen. Apple laat weten de volgende problemen aan te pakken:

Inkomende oproepen en app-meldingen werden mogelijk vertraagd of niet geleverd op de iPhone 14 Pro en Pro Max

Laag microfoon-volume kon optreden tijdens telefoongesprekken via CarPlay op de iPhone 14-modellen

De camera ondervond mogelijk vertraging bij het openen of het schakelen tussen modi op de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max

Mail crashte bij het openen na het ontvangen van een onjuist gevormde e-mail

Hoewel alle problemen irritant waren zal de oplossing voor het Apple CarPlay-probleem erg welkom zijn. Op onze website uitte verschillende gebruikers de laatste tijd ook al de frustratie.

Hoe installeer ik de nieuwe update?

De iOS 16.0.3-update is vanaf nu te downloaden. Uiteraard kun je hier de reguliere procedure voor hanteren.

Ga naarĀ InstellingenĀ op je iPhone

Selecteer de optieĀ Algemeen

Kies voorĀ Software-update

De nieuwe software wordt ingeladen

Selecteer vervolgensĀ Download en installeer

iOS 16.1 brengt meer functionaliteiten naar je iPhone

Naast het feit dat de iPhone 14-serie kampte met problemen, zijn er ook flink wat iOS-16 functionaliteiten vertraagd. In dit artikel zette we al negen van die functionaliteiten voor je op een rij.

