iOS 16-update Gmail en Google News introduceert nieuwe widgets

Nu iOS 16 officieel beschikbaar is, kun je allerlei updates van apps verwachten. Denk bijvoorbeeld aan populaire namen als Gmail en Google Nieuws. Die updates zorgen ervoor dat de applicaties in kwestie ondersteuning bieden aan de nieuwe mogelijkheden van het besturingssysteem. Google werkt momenteel hard aan allerlei updates.

Zo kun je nu bijvoorbeeld versie 6.0.220918 downloaden van Gmail, de maildienst van Google. De nieuwe versie biedt onder meer een widget aan, waarmee je direct kunt zien of je nog ongelezen berichten hebt. De widget verschijnt uiteraard op het vergrendelscherm.

iOS 16 legt nadruk op widgets

De nieuwe iOS 16-widget is beschikbaar in verschillende formaten. Zo kun je een één bij één cirkel plaatsen, waarin simpelweg een cijfer staat, evenals het Gmail-logo. Ook is er een twee bij één rechthoek, waarin duidelijk aangegeven staat hoeveel ongelezen berichten je hebt per onderdeel van de Gmail-app.

Tot slot kun je een widget boven het tijdvak plaatsen, waarin je eveneens snel kunt aflezen hoeveel ongelezen berichten je hebt. Daarnaast is er een update beschikbaar voor Google Nieuws. Dit betreft versienummer 5.61, dat eveneens een iOS 16-widget aanbiedt. We nemen de enkele optie even met je door.

Widget voor Google Nieuws

De nieuwe widget voor Google Nieuws is alleen beschikbaar in het formaat twee bij één. In die widget krijg je een recente kop te zien. Je ziet het logo van Nieuws staan, evenals de titel van de krant of website. Dat is eigenlijk het enige dat er is. Helaas zijn er geen extra mogelijkheden beschikbaar.

Nu is het nog wachten op updates voor Google Maps en de Google-zoekmachine. De Maps-widget moet in real-time verkeersinformatie kunnen weergeven, terwijl de laatste widget snel toegang moet verlenen tot Google Lens en voice search. Het is nog niet bekend wanneer die updates precies zullen arriveren.

App Store (1)App Store (2)