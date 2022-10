Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat heb je aan de iOS 16.1 update die op 24 oktober naar je iPhone komt?

Niet alleen macOS Ventura en iPadOS 16.1, maar ook iOS 16.1 verschijnt op 24 oktober. Apple brengt met de update nieuwe functionaliteiten en verbeteringen naar je iPhone, maar wat heb je er precies aan?

Het wachten is bijna voorbij. De afgelopen weken hebben we verschillende betaversies van iOS 16.1 voorbij zien komen. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat voor functionaliteiten met de volgende update naar je iPhone komen. Vandaag een kleine samenvatting.

iOS 16.1 vanaf 24 oktober naar je iPhone

Tijdens WWDC 2022 werd iOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone, uit de doeken gedaan. Een lading aan functionaliteiten zag het daglicht tijdens de presentatie in juni. Tijdens de volledige uitrol in september werd echter duidelijk dat deze niet allemaal direct zouden verschijnen. iOS 16.1, de volgende update, brengt daar een klein beetje verandering in.

Officieel heeft Apple nog niet duidelijk gemaakt dat iOS 16.1 op 24 oktober naar de iPhone komt. Wel heeft het aangegeven dat Apple Fitness+ vanaf deze datum beschikbaar is op de smartphone. Gezien macOS Ventura en iPadOS 16.1 op deze datum het daglicht zien, lijkt het rekensommetje snel gemaakt te zijn.

De nieuwe update bezorgt consumenten met een iPhone namelijk een aantal aangekondigde functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan Live Activiteiten, waarmee het mogelijk is om op het toegangsscherm op de hoogte te blijven van verschillende zaken. Denk aan de scores van je favoriete sportwedstrijden, updates over je Uber-rit of de status van je bestelling.

Apple komt met meer

Naast de introductie van Live Activiteiten brengt Apple nog meer functionaliteiten naar je iPhone. iOS 16.1 geeft je bijvoorbeeld ook toegang tot de gedeelde iCloud-fotobibliotheek. Een makkelijke manier om foto’s met vrienden en familie te delen, zonder dat deze eerst doorgestuurd en toegevoegd hoeven te worden.

Verder is er dus ondersteuning voor Apple Fitness+, waardoor je als consument geen Apple Watch meer nodig hebt om jezelf in het zweet te sporten. De nieuwe update bezorgt iPhone-gebruikers overigens ook de nodige probleemoplossingen en verbeteringen.