Intel dropt imposante opvolger Thunderbolt 4: maar wat heb je er aan?

Intel presenteert deze week een prototype van Thunderbolt 5, de nieuwste versie van de populaire standaard. De aansluiting biedt in de basis hogere snelheden aan, evenals verbeterde ondersteuning voor externe schermen. Thunderbolt 5 biedt onder meer snelheden aan van 80 gigabits per seconde aan bidirectionele bandbreedte.

Daarmee is Thunderbolt 5 van Intel dus twee keer zo snel als zijn voorganger. Zo moet het voor gebruikers veel minder tijd kosten grote bestanden over en weer te verplaatsen. En wanneer je een extern display aansluit, dan kan dat aantal dynamisch oplopen tot 120 gigabits; dat is drie keer zo hoog als bij de vorige versie.

Intel presenteert Thunderbolt 5

Wat betekent dat in de praktijk? Nou, je kunt onder meer displays aansluiten met schermen die een 8K-resolutie ondersteunen. Ook HDR is geen probleem en met de latency zit het ook meer dan goed. Daardoor kunnen creatieve enthousiastelingen en gamers hun lol niet op met de aankomende verbindingsstandaard.

Over gamers gesproken: Intel belooft daarnaast tot twee keer snellere SSD’s voor draagbare gamingsessies. Waarschijnlijk heb je dan wel een nieuwe SSD nodig, maar daar krijg je een flinke snelheid voor terug. Verder biedt het support aan voor DisplayPort 2.1 en twee keer de hoeveelheid PCI Express-datadoorvoer.

Backward compatible met oude versies

Bovendien is het zo dat de nieuwe Intel Thunderbolt 5-verbinding backward compatible is met oudere versies van Thunderbolt, USB en DisplayPort. Wanneer je overgaat op de nieuwe standaard, loop je dus niets mis en blijft al het oude gewoon werken. Ook werkt de nieuwe technologie met bestaande, passieve kabels van maximaal een meter lang.

Voorlopig moeten we het even met deze informatie doen. Maar dat betekent niet dat dit het laatste is dat we over Thunderbolt 5 te horen krijgen. Intel is voornemens in 2023 meer informatie omtrent de verbinding vrij te geven. Daarnaast is het nog even wachten op reactie van Apple; we weten nog niet of dat bedrijf de nieuwe standaard omarmt.

Intel