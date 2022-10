Het opvallende gebied waar Instagram binnenkort reclame wil tonen

Meta kondigt aan dat Instagram binnenkort meer advertenties gaat tonen binnen de app. Die reclame komt op plekken te staan waar dat voorheen niet het geval was. En dat terwijl het platform al meer dan genoeg kritiek te verduren krijgt. Dan kun je je afvragen of dit wel een handige zet is van het bedrijf…

De extra advertenties verschijnen straks binnen de Ontdek-tab, evenals op je persoonlijke profielpagina. Eerder verschenen er al advertenties tussen posts die je bekijkt binnen het venster waarmee je nieuwe content ontdekt. Maar nu staat die reclame ook gewoon direct op de pagina, zonder dat je daarvoor eerst moet scrollen.

Instagram toont meer advertenties

Wellicht kun je daar nog mee leven. Maar het bedrijf bevestigt ook dat de reclame dus naar je profielpagina komt. Voorheen was het zo dat deze pagina’s helemaal geen reclame bevatten, tenzij een gebruiker daar zelf voor zorgde. Je kunt natuurlijk zelf, via je posts, ergens voor adverteren, als dat de bedoeling was.

Maar een standaard onderdeel binnen de app dat advertenties weergeeft, dat was er nog niet. Maar nu wil Instagram dus wereldwijd testen wat het effect van het tonen van reclame op iemands profielpagina is. Je komt verschillende promoties tegen wanneer je een post opent en begint met naar beneden scrollen.

Reclame op je profiel

Tijdens het scrollen kom je tussen de posts voortaan reclame tegen. Dit gebeurt niet letterlijk tussen elke post, maar zo nu en dan. Maar dan nog kan dit erg vervelend zijn, wanneer je gewoon even de foto’s van je vrienden wil bekijken. Was er maar een manier om Instagram advertentievrij te kunnen bekijken…

Het is niet alleen maar kommer en kwel, voor de makers van de content dan. Want die kunnen een extra centje bijverdienen door die advertenties. Dit geldt voor nu alleen voor een handjevol creators in de Verenigde Staten. Mocht je de app nog steeds gebruiken, houd er dan rekening mee dat je meer reclame gaat zien.

Techcrunch