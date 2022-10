Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iMessage of Signal? Gebruik de Notities-app om te communiceren!

Het versturen van berichten via je iPhone laat een spoor achter. Dat is niet altijd even belangrijk, maar soms wil je nu eenmaal wat meer privacy. Daarom zijn apps zoals Signal de laatste jaren zo populair geworden.

Het is echter helemaal niet nodig om een externe app als Signal te installeren. Je kunt namelijk ook gewoon de Notities-app van je iPhone gebruiken om zonder pottenkijkers te communiceren. Aangezien deze app er als sinds iOS 10 is, heb je hem bovendien vast op je telefoon staan.

iPhone: geheim communicatietrucje

Met de Notities-app van je iPhone kun je uiteraard boodschappenlijstjes bijhouden, aantekeningen maken en informatie opslaan die je niet wil vergeten. Maar communiceren met bekenden is naast al die handige functies dus ook een mogelijkheid.

Iedereen met wie je samenwerkt aan een notitie kan direct aanpassingen doorvoeren. Druk op de Deel-knop bij een notitie en selecteer Werk samen. Stuur vervolgens de iCloud-link naar een contactpersoon met wie jij je notitie wil delen. Het is ook mogelijk om direct een contactpersoon te selecteren.

Laat het ‘samenwerken’ beginnen

In plaats van een gezamenlijke boodschappenlijst te maken, kun je de Notities-app van je iPhone dus ook gebruiken als communicatiemiddel. Ga naar de instellingen voor Delen en zorg dat je vriend ook wijzigingen kan aanmaken. Eventueel kun je er hier ook voor kiezen dat jij de enige bent die nog meer ‘samenwerkers’ oftewel chatpartners kan toevoegen.

Je vriend hoeft enkel de uitnodiging te accepteren. Daarna kan het gesprek officieel beginnen. Je kunt gewoon typen en de berichten zullen in real-time verschijnen op de iPhone van je gesprekspartner. Ook kun je instellen dat je meldingen ontvangt wanneer de notitie wordt aangepast.

Berichtenapp zoals Snapchat

Bovendien krijgt elk van jullie een eigen kleur toegewezen, waardoor je goed kunt zien wie welk bericht heeft getikt. Daarnaast zijn er zelfs tijdsmeldingen zichtbaar, waardoor je precies weet wanneer je vriend het bericht heeft getypt.

Wil je helemaal geheim te werk gaan, dan kun je natuurlijk je ‘berichten’ in de Notities-app van je iPhone verwijderen nadat ze door de ander gelezen zijn. Zo voelt het een beetje als Snapchat, waarbij de berichten snel weer verdwijnen en dus niet tot in de eeuwigheid rondzwerven.