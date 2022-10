Iconische iPhone-functionaliteit komt waarschijnlijk nooit meer terug

Als we recente geruchten mochten geloven was Apple druk in de weer om Touch ID weer tot leven te brengen. Aanstaande iPhone-vlaggenschepen zouden de functie op één of andere manier weer kunnen implementeren, maar volgens de betrouwbare Mark Gurman is dat toch echt klinkklare onzin.

De Bloomberg-journalist bespreekt het verhaal in de nieuwe editie van Power On: zijn wekelijkse nieuwsbrief over alles wat met Apple te maken heeft.

In 2017 maakten we kennis met Face ID: de gezichtsherkenning waarmee iPhone-modellen ontgrendeld kunnen worden. In eerste instantie geïntroduceerd voor slechts enkele modellen en anno 2022 de absolute standaard. Het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen.

Toch zijn er nog genoeg consumenten die hun iPhone nog altijd het liefst vergrendelen en ontgrendelen met hun vingerafdruk. Voor die mensen lijkt er echter slecht nieuws te zijn: de komende iPhone-generaties stapt Apple niet terug naar de vergrendelmethode.

“Op dit moment verwacht ik dat Face ID voor de lange termijn is en Touch ID niet snel terugkeert op de iPhone”

Apple heeft de discussie intern volgens Mark Gurman daadwerkelijk gevoerd, maar de uitkomst lijkt duidelijk te zijn. Touch ID op je iPhone 15 hoef je dus niet te verwachten.

🧐 Wie is Mark Gurman Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Hoe zit het met de iPhone SE?

Wie anno 2022 een smartphone met Touch ID wil kan daar overigens nog wel aan komen. Apple bracht eerder dit jaar de iPhone SE (2022) uit, waar de thuisknop met vingerafdrukscanner nog steeds te vinden was. Niet heel gek, want het ontwerp van de iPhone 8 wordt voor dit model nog gebruikt.

Het volgende model gaat hier overigens wel verandering in brengen. Althans, dat is de verwachting. Waar men eerst dacht dat de iPhone SE (2022) een ontwerpwijziging met zich mee zou dragen, is het waarschijnlijk de volgende telefoon die hiervoor gaat zorgen.

