Rillingen over je rug: de beste horror-games voor iPhone en iPad in 2022

Het is bijna zover: Halloween staat voor de deur. Een megahype in de Verenigde Staten, maar ook steeds populairder in Nederland. Tijd om de website vandaag de nodige griezelsferen te geven en met iPad- en iPhone-games en dus horror te strooien.

Er zijn namelijk een flink aantal horrorgames die je als consument op je iPhone of iPad kunt spelen. Welke echt de moeite waard zijn? Dat vertellen we je in dit artikel. En mocht je even een horrorserie willen kijken op AppleTV+, dan raden we je The Servant aan.

#1 Horror op je iPad of iPhone: Lost Within

Sinds Lost Within in 2021 op de markt verscheen behoorde het vrijwel direct tot de toppers. Gamende consumenten met een iPhone of iPad konden geen genoeg krijgen van de horrorgame. En terecht.

In het spel bevind jij je in een verlaten asiel en is het de bedoeling dat je daaruit kan ontsnappen. Enige probleem is echter dat je niet zomaar door de deur kan wandelen. Gedetineerden, geesten en enge beesten: het asiel zit er vol mee en probeert je het leven zo moeilijk mogelijk te maken.

Lost Within zit vol enge momenten, draagt een grimmig goede uitstraling met zich mee en tik je voor 4,99 euro op de kop.

#2 Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery

Five Nights at Freddy’s is een echte klassieker op het gebied van horror, en nu dus ook speelbaar op iPhone of iPad. Dit keer in een compleet aangepaste versie die gewapend is met Augmented Reality (AR).

Fans van de game kunnen deze exclusieve mobiele titel niet laten liggen. Je zoekt in realtime naar onderdelen om je eigen animatronics te bouwen. Het punt is echter dat Freddy niet zo blij is dat je er bent en dus klaar staat om je de stuipen op het lijf te jagen.

Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery¬†is geheel gratis op iPhone of iPad binnen te halen.

#3 Horror op je iPad of iPhone: Lifeline…

Lifeline is niet nieuw, maar wel ontzettend goed. Het is een spel dat volledig op tekst gebaseerd is. Klinkt misschien niet heel eng, maar de kans dat jij je iPhone of iPad van schrik laat vallen is wel degelijk aanwezig.

Deze horrorgame richt zich volledig op het verhaal. In de App Store wordt ernaar verwezen als een avonturenspel, maar de setting en het verhaal zorgen voor rillingen op je rug.

Het mooie van de titel is dat je hem niet alleen op je iPhone of iPad, maar ook op je Apple Watch kunt spelen. Je tikt ’em via deze link binnen voor slechts 3,49 euro.