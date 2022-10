Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het Korreltje Zout: de opvouwbare iPhone en iPad komen eraan!

Als er over één bedrijf wekelijks veel geruchten te vinden zijn, dan is het Apple wel. Of het nu gaat over een OLED-beeldscherm voor de iPad of een opvouwbare iPhone: men kan het niet uit de gedachten verzetten.

Om die reden hebben we Het Korreltje Zout in het leven geroepen. Een rubriek waarin we iedere zondag de grootste geruchten van de week voor je op een rijtje zetten. Dit was afgelopen week het werk van de geruchtenmolen:

Volgende Apple TV zoekt directe concurrentie Chromecast

De Apple TV 4K (2022) is net aangekondigd of men probeert alweer te raden wat het volgende model te bieden heeft. Ming-Chi Kuo dropt deze week het nieuws dat het volgende model de Chromecast van Google daadwerkelijk uit kan dagen.

iPad Pro: wanneer krijgen we een OLED-beeldscherm?

De nieuwe iPad Pro, met M2-chip, is een kleine upgrade ten opzichte van zijn voorganger. In principe niet zo’n heel groot probleem, maar de hoop op OLED-beeldschermen zorgt op dit gebied wel voor een kleine teleurstelling.

iPad en Apple TV, maar waar blijven de Macs?

Zoals gezegd kondigde Apple deze week twee nieuwe iPad-modellen en een Apple TV aan. Maar waar blijven toch die Macs waar iedereen het over heeft?

De opvouwbare iPhone lijkt er toch echt te komen

Daar is ‘ie hoor: de opvouwbare iPhone. Men praat al jaren over de komst van een dergelijk product. Aangekondigd is hij natuurlijk nog niet, maar CSS Insight denk zeker te weten dat het vouwbare scherm toch echt op een Apple-smartphone te vinden zal zijn.

Apple kijkt op iPad-gebied naar Google

Vorige week kondigde Google de nieuwe Pixel Tablet aan. Hoewel de tablet niet heel veel aandacht wist te pakken, deed het bijbehorende Speaker Dock dat wel.

De iPhone-app die Apple compleet vernieuwd

Na jaren vast te hebben gehouden aan een zelfde ontwerp, lijkt Apple zijn Berichten-app aan te willen pakken. Online duikt het gerucht op dat het Amerikaanse bedrijf het op dit gebied helemaal anders wil doen.

