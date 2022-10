Het Korreltje Zout: iconische iPhone-functie verdwijnt (en meer)

Als er doorgaans over één bedrijf veel geruchten zijn, dan is het Apple wel. Of het nu gaat over de eerstvolgende iPhone, nieuwe MacBook of producten van de toekomst: de wandelgangen vullen zich rijkelijk met nieuwe informatie. Zo ook in de afgelopen paar weken.

Die weken waren door het Far Out-evenement vrij rustig op One More Thing. We zagen de geruchten wel voorbij komen, maar hebben er wegens de vele officiële informatie niet heel veel mee gedaan. De laatste editie van Het Korreltje Zout is dan ook weer even geleden. Daarom zetten we vijf van de grootste geruchten van de laatste tijd voor je op een rij.

#1 Iconische iPhone-functie verdwijnt voorgoed

Begin deze week kwam het bericht naar buiten dat een iconische iPhone-functionaliteit gaat verdwijnen. In de wekelijkse Power On-nieuwsbrief vertelde Bloomberg-journalist Mark Gurman dat. Volgens zijn bronnen laat Apple Touch ID varen en wordt Face ID voor nog meer consumenten de standaard.

Dit jaar verkocht Apple nog de iPhone SE (2022) die over de functionaliteit beschikte. Met dit bericht lijkt dus ook het herontwerp van die telefoon aangepakt te worden. Alleen consumenten met oudere modellen zullen er dus nog over beschikken. Nieuwe modellen laten de ontgrendelmethode volgens geruchten helemaal los.

#2 Nieuwe iPad en Mac-modellen zonder event

De kans dat Apple in oktober nieuwe producten laat zien is groot. De komst van nieuwe iPad en Mac-modellen staat zo goed als vast, maar op welke manier ze gepresenteerd worden nog niet. In de week van 26 september kwam het bericht, wederom van Mark Gurman, naar buiten dat Apple twijfelt over een evenement.

Zo zou het best nog wel eens goed kunnen dat het Amerikaanse bedrijf de producten aankondigt in de vorm van persberichten.

#3 iOS 16-functie pas vanaf 2023 naar je iPhone

Er zijn genoeg functionaliteiten die met de lancering van iOS 16 naar de iPhone kwamen. Helaas laten er ook voldoende op zich wachten. Eén van die functionaliteit is Apple Pay Later. Gepresenteerd tijdens WWDC 2022, maar nog steeds niet op de markt.

Daar zal later in 2022 overigens ook geen verandering in komen. De verwachting van Mark Gurman is dat Apple de betaalmethode uitstelt tot 2023.

#4 Apple werkt aan 27-inch Mini-LED-beeldscherm

Ross Young, CEO van de Display Supply Chain Consultants, is zeker van de komst van 27-inch Mini-LED-beeldschermen. Apple zou naar verluidt al druk bezig zijn om de displays gereed te maken voor de consument.

Waar zijn die producten precies voor bedoeld en wat is het nu? Jeroen deed onderzoek en legt het je in onderstaand artikel uit:

#5 iPhone 15 gaat Apple Watch Ultra achterna

Als we de geruchten mogen geloven gaat het Pro Max-model van de iPhone verdwijnen. Het grootste model gaat volgend jaar waarschijnlijk de Apple Watch Ultra achterna en krijgt de Ultra-naam.

De vraag is echter wat dit precies betekent voor de smartphone. Gaat het alleen om een naamswijziging of is er meer aan de hand?