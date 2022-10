Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De controversiële wijziging die YouTube (terecht) laat varen

Het verhaal was er, de tegenslag ook. Onlangs werd duidelijk dat YouTube de 4K-videokwaliteit achter de betaalmuur wilde gooien. Een experiment dat gelukkig niet doorgezet wordt.

Google gebruik zijn gezond verstand en maakt vroegtijdig een einde aan de test. Dat is wat het op Twitter, via het YouTube-account, laat weten in reactie op een opmerking over de situatie.

Google stopt 4K-experiment YouTube

“Kijkers moeten zonder Premium-abonnement in de mogelijkheid zijn om video’s in volledige 4K-resolutie te bekijken”, zo laat het Twitter-account van YouTube weten. “We hebben het experiment volledig teruggedraaid.” Dit was de reactie nadat het platform, voor de zoveelste keer, kritiek kreeg op de controversiële test die het onlangs in het leven riep.

Voor wie het gemist heeft: Google wilde kijken in hoeverre de consument wil betalen voor video’s in een 4K-resolutie. Misschien niet zo’n heel gek idee, mits je de optie al jaren gratis aanbiedt. Het is dan ook niet gek dat het Amerikaanse bedrijf op aardig wat boze reacties kon rekenen. Ook van Content Creators zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

What if you don't force your premium sub for watching 4k content🫠 — Priyansh_ (@nandan_priyansh) October 16, 2022

Niet iedere gebruiker kreeg te maken met de geblokkeerde functionaliteit, maar er was een redelijk grote groep die het moest doen met een 1080P-resolutie. Full HD, dus. Zodra deze gebruikers de 4K-knop in wilden drukken kregen ze de melding dat dit een betaalde functionaliteit was.

Wat krijg je eigenlijk met Premium?

Hoewel Premium het leuk doet, lijkt Google druk te zoeken naar een manier om het YouTube-abonnement nog aantrekkelijker te maken. Al lijkt het gebrek aan functionaliteiten, en voornamelijk het maandbedrag, een probleem te zijn.

Op dit moment geeft YouTube Premium-gebruikers, voor een bedrag van 11,99 euro per maand, het volgende:

Video’s zonder reclame

Mogelijkheid om video’s op de achtergrond af te spelen

Offline downloads

Toegang tot YouTube Music Premium

Hoewel het bekijken van video’s zonder advertenties aantrekkelijk klinkt, is het bedrag voor veel consumenten veel te hoog. Zeker gezien streamingdienst YouTube Premium weinig aantrekkingskracht heeft en de overige functionaliteiten geen keiharde musts zijn.