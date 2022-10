Google Pixel: 5 overeenkomsten die goed afgekeken zijn bij Apple

De Google Pixel komt na 5 jaar eindelijk naar Nederland. In de presentatie haalde de techgigant uit naar Apple, maar is dat wel terecht? OMT-redacteur Jeroen Kraak denkt daar het zijne van.

Het lijkt tegenwoordig een standaard te worden. Tech-bedrijven die uithalen naar Apple. Soms terecht, maar regelmatig is het ook een beetje zielig, zoals Google gisteren. Tijdens de lancering van haar eigen smartphone kon het bedrijf het niet laten om naar Apple te verwijzen.

Google haalt tijdens Pixel-presentatie uit naar Apple

Als je bij de presentatie van nieuwe hardware met een vingertje wijst naar de concurrent is het toch een teken van zwakte. Als je eigen product goed is, heb je dat niet nodig en merken de mensen dat vanzelf wel. Toch kon Google het bij de Pixel niet laten. En dat is een beetje jammer, aangezien het toestel een goede indruk maakt, en meer concurrentie is natuurlijk alleen maar beter.

Tijdens de keynote van Google zei het merk het volgende: “Wij zijn trots dat we zien wanneer andere bedrijven functies van ons overnemen, terwijl wij die al jaren hebben.” Daarna kwamen onder andere Crashdetectie en het Always on-display voorbij.

Hiermee hintte het bedrijf natuurlijk naar de iPhone 14 Pro en de Apple Watch waar deze functies sinds dit jaar op te vinden zijn. Daarnaast was er ook nog een steekje op het gebied van nachtfotografie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"We pioneered car crash detection three years ago" – Google Pixel's team is taking shots at Apple 👀 pic.twitter.com/HFDh95p3HM — Mike O'Brien (tech reviewer on YouTube) (@MikeOBrienn) October 6, 2022

Vijf overeenkomsten tussen Google Pixel en de iPhone/Apple Watch

Toch is Google er niet vies van om zelf ook naar Apple te kijken. Zo zijn er een aantal overeenkomsten tussen de Pixel en iPhone te vinden die Apple al eerder had. Ik zet er een aantal voor je op een rij.

#1 Face ID op de iPhone

De Google Pixel 7 krijgt voor het eerst een mogelijkheid om de telefoon met het gezicht te openen. Je kunt het vergelijken met Face ID, waarmee Apple natuurlijk al jaren mee bezig is. Het heeft ons nu zelfs het Dynamic Island opgeleverd.

#2 Een eigen chip

Google is trots op de eigen Tensor G2-chip. Het is de tweede keer dat het bedrijf een eigen chip heeft ontwikkeld voor haar smartphone. Veel andere merken kopen de processoren bij Qualcomm of Mediatek.

Apple heeft natuurlijk al tig jaar een eigen chip. Het bedrijf laat zien dat het daarmee een goed verschil kan maken met de eigen iPhone. Het is dus niet gek dat andere bedrijven het ook doen. Een slimme move van Google, dus.

#3 Camera design van de iPhone

Over het Dynamic Island gesproken. Deze is niet te vinden op de Google Pixel 7, maar als we naar de achterkant van het toestel kijken lijkt het ontwerp er vrij veel op. De twee camera’s zitten namelijk in een zwart ovaal met een rondje ernaast. Iets wat dus verdomt veel lijkt op de inkeping van de iPhone 14 Pro.

#4 Valdetectie

Google schepte natuurlijk op over de crashdetectie, maar iets wat het zelf over lijkt te nemen van Apple is valdetectie. Deze functie moet in 2023 naar de Pixel Watch komen. Iets dat Apple natuurlijk al jaren heeft bij de Apple Watch.

#5 Een eigen ecosysteem van Apple

Apple was een van de eerste merken die een compleet eigen ecosysteem ontwikkelde voor haar gadgets rondom de iPhone. Eerst kwam er de iPad, toen de Apple Watch en inmiddels hebben we natuurlijk ook de AirPods.

Iets wat Google ook maar al te graag wil met de Pixel. Eerst waren er alleen de telefoon en de oortjes, maar nu is er ook een Pixel Watch (die nog niet in Nederland verkrijgbaar is). In 2023 moet er ook een eigen tablet bijkomen en een speciaal dock die tevens dienst doet als slimme speaker. Met een Chromecast heeft Google natuurlijk wel al zijn eigen tv-device.