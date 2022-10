Geprezen AirPods Pro 2-functie binnenkort naar je AirPods Max

Apple brengt binnenkort de geprezenĀ Transparantie-modus van de AirPods Pro 2 naar andere modellen. Nadat vorige week bekend werd dat de eerste generatie voorzien zou worden, lijkt ook de AirPods Max de upgrade te krijgen.

Net als bij de eerste generatie AirPods Pro het geval is beschikt ook de AirPods Max niet over een H2-chip. Hoe goed de functionaliteit precies werkt is dus nog niet bekend.

AirPods Pro 2-functie naar je AirPods Max

Betatesters die beschikken over iOS 16.1 of iPadOS 16.1 hebben een nieuwe firmwareversie voor hun AirPods Max gekregen. De populaire koptelefoon, die eind 2020 op de markt verscheen, draagt hierdoor een verbeterdeĀ Transparantie-modus met zich mee. Net als het geval is bij de eerste generatie AirPods Pro.

De functionaliteit gaat gepaard met firmwareversie 5A304a. Deze zal, voor de duidelijkheid, dus beschikbaar zijn zodra iOS 16.1 officieel te installeren is op je eigen iPhone.

Wat maaktĀ Adaptieve TransparantieĀ zo bijzonder?

Vorige week schreven we ook al vol enthousiasme over de komst vanĀ Adaptieve Transparantie. Niet alleen vanwege het feit dat de functie naar meer modellen komt, maar ook vanwege onze review van de AirPods Pro 2. Maar wat maakt de functie nu zo bijzonder?

DankzijĀ Adaptieve TransparantieĀ is het mogelijk om, beschermd, alle omgevingsgeluiden te horen. Bij eerdere versies van de functionaliteit hoorde je ook al alles, maar nu worden hele harde geluiden geblokkeerd. Het gaat hierbij om geluiden boven de 90dB die onder de grens van 85dB getrokken worden.

Het is bijvoorbeeld heel handig voor het blokkeren van harde sirenes, blaffende honden en schreeuwende mensen. De grootse kracht zit ’em ,wat ons betreft, in de mogelijkheid om je oren te beschermen tijdens concerten en festivals. Wel genieten van de muziek, maar je oren niet kapot maken tijdens dat genot. Klinkt awesome. Letterlijk.

Er zijn nog meer dingen die de AirPods Pro 2 ongelofelijk goed doet. Beter dan zijn voorganger, in ieder geval. Benieuwd welke functionaliteiten dat precies zijn? Je leest het in onderstaand artikel!