Eindelijk: Facebook-gebruikers krijgen meer controle over hun feed

Facebook is heel goed in het weergeven van content waar je wellicht minder geïnteresseerd in bent. Ook kun je soms het idee hebben dat je bepaalde posts of mensen mist in je feed. Daar komt vanaf nu verandering in, aangezien het bedrijf belangrijke veranderingen doorvoert aan de feed. Je krijgt er meer controle over.

Dat meldt Meta, het moederbedrijf van Facebook, in een onlangs gepubliceerd blogbericht. De veranderingen aan de feed moet ervoor zorgen dat die weer relevant wordt voor zijn gebruikers. Je kunt voortaan per post aangeven of je daar meer of minder van wil zien, en het algoritme doet vervolgens de rest.

Facebook-feed op de schop

Facebook hanteert hiervoor een soort rangschikkingssysteem. Wanneer je ergens meer van wil zien, dan verhoogt de feed tijdelijk het aanbod van soortgelijke content. En druk je op die andere knop, dat zorgt dat er logischerwijs voor dat je voorlopig minder van zulke content te zien krijgt binnen de feed.

“Door nieuwe manieren van feedback te implementeren in de feed, zorgen we ervoor dat onze kunstmatige intelligentie slimmer en responsiever wordt”, aldus het bedrijf. Aanvankelijk krijgen Facebook-gebruikers de knoppen wat vaker te zien, zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe mogelijkheden en knoppen.

Nieuwe knoppen in de feed

De knoppen worden dus eerst heel duidelijk gepresenteerd. Maar mettertijd verdwijnen ze in het menu (die drie puntjes), waardoor je dus een extra handeling moet verrichten om ze tevoorschijn te toveren. Verder kun je aangeven of je voortaan meer berichten van vrienden en familie of juist groepen en pagina’s wil zien.

Meta voert deze veranderingen natuurlijk niet voor niets door. Niet alleen ligt Instagram onder vuur voor het constant aanbevelen van “relevante content”, ook neemt het aantal Facebook-gebruikers af. Het bedrijf moet dus flinke stappen ondernemen om – zeker in de ogen van jonge mensen – relevant te blijven.

Meta