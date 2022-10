Energiebesparingsmodus maakt een einde aan deze Apple Watch-functies

De nieuwe Apple Watch 8 en Ultra beschikken elk over een nieuwe energiebesparingsmodus, waarmee de batterijduur van je smartwatch kan worden verlengd. Deze functie is gelukkig ook beschikbaar voor oudere modellen die watchOS 9 ondersteunen!

De energiebesparingsmodus moet ervoor zorgen dat je een stuk langer met je Apple Watch kunt doen, voordat hij weer aan de lader moet. Jammer genoeg komt deze superhandige functie wel met wat kanttekeningen. Door deze energiebesparingsmodus moet je het namelijk wel zonder enkele functies doen. Welke dat zijn, zet OMT-redacteur Sabine Schults hieronder voor je op een rij.

Apple Watch: deze functies kun je niet gebruiken

Op het moment dat je de energiebesparingsmodus inschakelt op je Apple Watch, kun je geen gebruikmaken van een aantal functies. Zo wordt het Always On-scherm uitgeschakeld en moet je het zonder een aantal handige gezondheidsfuncties doen. Je ontvangt geen hartslagmeldingen meer bij een onregelmatig hartritme of een hoge of juist lage hartslag. En je hartslag en zuurstof worden niet meer op de achtergrond gemeten.

Wanneer je iPhone niet in de buurt is van je Apple Watch, verlies je, wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, je internet- en telefoonverbinding. Hierdoor kun je geen telefoongesprekken voeren of notificaties ontvangen op de smartwatch. Daarnaast kunnen sommige taken, zoals een vraag stellen aan Siri, wat meer tijd in beslag nemen dan je gewend bent.

Zo activeer je de energiebesparingsmodus

Om de energiebesparingsmodus te activeren, open je het Control Center op je Apple Watch door vanaf de onderkant van het scherm naar boven te vegen. Druk hier op het batterijpercentage en schakel EnergiebesparingsmodusĀ in. Je krijgt dan een waarschuwing dat je een aantal functies verliest en kunt de modus helemaal inschakelen of voor een bepaalde tijd (1, 2 of 3 dagen).

Bovenin het scherm van je Apple Watch zie je een gele cirkel die aanduidt dat de functie is ingeschakeld. Om de modus weer uit te schakelen swipe je opnieuw vanaf de onderkant van je slimme klokje naar boven. Hier druk je op het inmiddels geel geworden batterijpercentage en schakel je vervolgens de EnergiebesparingsmodusĀ weer uit.