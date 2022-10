Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maak optimaal gebruik van het Dynamic Island met deze iOS-apps

Wat doe je als je jaren later een oplossing voor de notch vindt dan je concurrenten? Dan geef je het een hippe naam als het Dynamic Island, bouw je er fantastische software omheen en zorg je dat iOS-ontwikkelaars de iPhone-functie volledig benutten.

Hoewel we nog altijd moeten wennen aan de naam Dynamic Island, heeft de oplossing bewezen te werken. Al zijn er nog niet heel veel applicaties die er echt alles uit weten te halen. Gelukkig voor ons hebben we er een paar gevonden die dat wel doen. OMT-redacteur Mark Hofman vertelt je er alles over.

Dynamic Island op je iPhone: iOS-apps om er alles uit te halen

Het Dynamic Island: toen ik in september in het Steve Jobs Theatre zat en de naam voor het eerst hoorde, begon ik te lachen, en met mij een zaal vol journalisten van over heel de wereld. Hoe ironisch de naam voor de iPhone 14 Pro-functie ook is: we konden destijds niet ontkennen dat de oplossing tamelijk geniaal was.

Sinds de lancering van de iPhone 14 Pro en Pro Max heeft de inkeping bewezen dat het goed werkt. Het voorziet de populaire smartphone van een extra dimensie aan gebruiksvriendelijkheid. Al zijn er, in mijn opinie, nog niet genoeg ontwikkelaars die er optimaal gebruik van maken.

Gelukkig doen de volgende vijf dat wel:

#1 Klassieker op het Dynamic Island

We schreven hier al eerder over op One More Thing, maar nu is hij er ook echt. Hit The Island, een klassiek spelletje in een nieuw jasje, maakt op leuke wijze gebruik van het Dynamic Island. Het spel is op je iPhone 14 Pro te spelen en maakt de inkeping daadwerkelijk onderdeel van het spel.

Een leuke game om zelf eens te proberen. Je haalt Hit The Island via deze link binnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap! 🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d — Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022

#2 Klein beestje op je iPhone

Sinds jaar en dag is Apollo dé magistrale applicatie voor Reddit-gebruikers op de iPhone. Dat het goed inspeelt op de functionaliteiten van iOS wordt ook dankzij het Dynamic Island duidelijk. Gebruikers krijgen namelijk toegang tot de Dynamic Island Zoo-optie. Het doel: consumenten vergezellen met een klein schattig beestje.

Haal Apollo via deze link binnen op je iPhone.

#3 Luisterboeken in het Dynamic Island

Als er één app is die magistraal werkt voor audioboeken, dan is het Audible wel. De populaire applicatie is uiteraard ook op de nieuwe iPhone 14 te gebruiken, maar speelt ook lekker in op het Dynamic Island. Zie in de inkeping wat er afspeelt, hou de icoontjes ingedrukt en ga met een klein minimalistisch menu aan de slag.

Je haalt Audible via deze link binnen

#4 Oproep-alternatieven op je iPhone

Er zijn genoeg bel-alternatieven voor de iPhone. Zo is het mogelijk om mensen te bellen via bijvoorbeeld WhatsApp of Skype. Applicaties die, op hun beurt, ook goed gebruikmaken van het Dynamic Island. Het opnemen, weigeren of bijhouden van een gesprek is zo gepiept en ideaal. En dat allemaal met behulp van CallKit.

Via deze link haal je WhatsApp voor iPhone binnen. Hier download je Skype.

#5 Spotify oogt fantastisch

De populairste streamingdienst op het gebied van muziek en podcasts is natuurlijk Spotify. Het is een iOS-app die ook nog eens optimaal gebruikmaakt van het Dynamic Island van je iPhone. Albumhoezen worden naast geluidsgolven weergegeven in de inkeping van de smartphone. Het mooie daarvan is dat die geluidsgolven qua kleur ook precies afgestemd zijn op die hoezen.

Dat is echter niet het enige wat de app te bieden heeft. Zodra je het Dynamic Island ingedrukt houdt komt er een minispeler tevoorschijn, waarmee je makkelijk je muziek kunt regelen.

Spotify is via deze link te downloaden op je iPhone.