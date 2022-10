Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Daisy: Apple’s meesterplan voor het milieu staat gewoon in Breda

Apple heeft een meesterplan. Een plan om het milieu, op zo’n effectief mogelijke manier, te beschermen tegen de vervuiling die het bedrijf zelf veroorzaakt. De naam van dat plan is Daisy en haar locaties zijn Austin (Texas) en, zowaar, Breda. OMT-redacteur Mark Hofman ging naar Brabant om alles te weten te komen over dit unieke project.

The planet won’t wait, neither will we. Een krachtig begin van een kennismaking met een wel heel bijzonder project. Veel consumenten weten namelijk dat Apple zich inzet voor het milieu, maar zien daarin alleen de zaken die hen raakt. Maar het Amerikaanse bedrijf doet achter de schermen veel meer dan dat. Tijd om dat verhaal aan het daglicht te brengen.

Apple zet vol in op 2030

Als er één bedrijf een pittige voetafdruk zet op ons milieu, dan is het Apple wel. Met miljarden smartphones in omloop en een productieketen waar je eng van wordt, zorgt het ervoor dat de planeet er niet bepaald op vooruit gaat.

Om dat te compenseren wil Apple in 2030 volledig klimaatneutraal opereren. Lastig, want 100% klimaatneutraal zal het bedrijf nooit behalen. Zo heeft het altijd te maken met de vervuiling van de productie (75%), het verpakken (22%) en het verzenden (8%). Om dat te compenseren probeert Apple de overige 25% quitte te spelen met behulp van verschillende projecten die de natuur herstellen.

Maar uiteraard merken ook wij als consumenten iets van de wensen. Zo krijg je al enige tijd geen oplader meer bij je iPhone, heb je te maken met een bedrijf dat inzet op groene energie en Self Service Repair introduceerde.

Een goed begin, maar het echte meesterplan is op de achtergrond al in werking gesteld. En laat dat nu net in Breda gebeuren.

Het meesterplan heet Daisy

In de Nederlandse stad staat een indrukwekkende robot die de naam Daisy draagt. Eerlijk is eerlijk: vooraf wist ik niet heel goed wat ik moest verwachten en was ik tamelijk ingetogen. Achteraf gezien kan ik niet wachten om iedereen te vertellen wat er precies in ons land in gang is gezet.

Waar een regulier recycle-proces materialen als aluminium terug weet te winnen, gaat Daisy echt een flinke stap verder. Zeldzame materialen, lithium, tantalum, tin en tungsten zijn allemaal uit de producten van Apple zelf te halen. Materialen die doorgaans dus blijven liggen en weggegooid worden.

Dat is zonde, want het terugwinnen van materialen is precies waar het verschil gemaakt kan worden. Zo kan een metrische ton er al voor zorgen dat de uren in de mijnen minder hard nodig zijn. Simpel gezegd: het materiaal hoeft niet meer uit de grond gehaald te worden, want we hebben het alweer terug,

Zo gaat Apple met Daisy te werk

Hoewel dat zeer interessant is en het de toekomst een stuk rooskleuriger maakt, is het vooral het proces dat Daisy indrukwekkend maakt. Zo werkt de robot met vier verschillende cabines waar een enkele iPhone – maakt niet uit welk model het is – ontzettend snel uit elkaar gehaald kan worden.

In de eerste sectie scant Daisy het type iPhone, past het daar haar werkritme op aan en begint ze het scherm los te halen van de smartphone. Vervolgens wordt dit scherm in een tweede gedeelte volledig gescheiden en valt deze direct in een bak. Een bak waar ook de simkaart-tray weer apart gehouden wordt.

De tweede cabine is er eentje voor de winterjas. De iPhone wordt tegen koude lucht van -80 graden Celsius aangehouden. Dit duurt zo’n veertig seconden, waarna de batterij loslaat van zijn omhulsel. Vervolgens wordt het toestel door elkaar geschud, valt de batterij eruit en wordt deze handmatig afgeplakt en in een bak gelegd.

Daisy stopt het toestel vervolgens in cabine nummer drie, waar het de schroeven simpelweg uit de iPhone slaat. Bij voorgaande modellen, die bijvoorbeeld de naam Liam 1.0 en Liam 2.0 hadden, werden deze er nog langzaam uitgedraaid. Dit zorgde ervoor dat het uit elkaar halen ongeveer 12 minuten duurde, waar het proces op dit moment slechts 12 seconden duurt.

De laatste stap is de zogeheten iPhone-carwash. De telefoon wordt hier volledig schoon geblazen, waardoor de overige onderdelen op een trillende plaat terechtkomen. Die plaat zeeft vervolgens alle bruikbare onderdelen van de kudde.

2.4 miljoen per jaar is nu nog te veel

Zoals ik al zei is het een indrukwekkend proces. Niet alleen qua werking, maar ook zeker gezien de effectiviteit. De grote bakken vol met verschillende onderdelen, die naast Daisy indrukwekkend een centrale hal weten te vullen, laten zien dat het proces werkt.

Daisy heeft de mogelijkheid om op jaarlijkse basis 1.2 miljoen iPhone-modellen volledig te strippen voor hergebruik. In Texas staat het eerste model, dat dezelfde aantallen aan kan. In totaal worden er dus 2.4 miljoen iPhone-modellen per jaar gestript. Of althans, dat is de bedoeling.

Hoewel 2.4 miljoen iPhone-modellen niet heel veel lijkt, is dat het wel. Apple wil Daisy dolgraag 24 uur per dag en zeven dagen per week laten draaien, maar nog te weinig consumenten leveren hun oude telefoon in om dat voor elkaar te krijgen.

Apple’s meesterplan in Breda is baanbrekend. Nu moet het zich nog kunnen bewijzen. Tijd om thuis eens goed rond te kijken en deze hongerige recycle-robot wat eten te geven, dus.